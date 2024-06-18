Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Andrea Dovizioso dan Rivalitas Sengit dengan Valentino Rossi hingga Dibikin Susah Tidur oleh Marc Marquez

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 18 Juni 2024 |18:22 WIB
Kisah Andrea Dovizioso dan Rivalitas Sengit dengan Valentino Rossi hingga Dibikin Susah Tidur oleh Marc Marquez
Andrea Dovizioso, Marc Marquez, dan Valentino Rossi. (Foto: MotoGP)
A
A
A

KISAH Andrea Dovizioso dan rivalitas sengit dengan Valentino Rossi hingga dibikin susah tidur oleh Marc Marquez menarik diulas. Momen ini sangat dikenang Andrea Dovizioso yang kini sudah pensiun dari pentas MotoGP.

Ya, Dovizioso memutuskan pensiun dari kariernya sebagai pembalap profesional MotoGP pada September 2022. Keputusan itu diumumkan jelang seri MotoGP Inggris 2022 yang digelar pada Agustus 2022.

Andrea Dovizoso dan Marc Marquez

Dovizioso gantung helm usai tak lagi bisa bekerja kompetitif di MotoGP. Padahal, di musim-musim sebelumnya, pembalap berjuluk Desmodovi itu selalu tampil gacor hingga beberapa kali bisa menyabet status sebagai runner-up.

Usai pensiun, Dovizioso membahas siapa saja rival beratnya di MotoGP. Dia menyebut nama Marquez dan Rossi yang memang jadi bintang di MotoGP.

Kala bersaing dengan dua nama itu, Dovizioso mengaku sampai tak bisa tidur. Hal ini tak terlepas dari ketegangan dan tekanan yang didapat karena harus bisa tampil moncer kala bersaing dengan Marquez dan Rossi.

