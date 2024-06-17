Marc Marquez Beberkan Penyebab Pedro Acosta Tampil Mengejutkan di MotoGP 2024

MOTOGP 2024 merupakan musim pertama Pedro Acosta tampil di kelas utama dari seri balapan grand prix. Namun, Acosta justru tampil tak seperti seorang rookie lantaran mampu bersaing dengan rider top dalam perebutan gelar juara dunia.

Acosta kini bertengger di peringkat kelima pada klasemen sementara pembalap MotoGP 2024. Dari enam seri balapan MotoGP 2024 yang sudah berlangsung, sudah dua kali naik podium di balapan utama.

Jika membicarakan sprint race, pembalap GasGas Tech3 itu sudah tiga kali finis tiga besar. Berkat pencapaian apik itu, Acosta sudah mengoleksi 101 poin.

Rider berusia 20 tahun tersebut hanya tertinggal 70 poin saja dari Jorge Martin (Pramac Ducati) yang tengah memimpin gelar juara dunia MotoGP 2024. Dengan masih banyaknya seri yang belum dimainkan, jarak 70 poin itu terbilang belum jauh.

Jadi, Acosta masih bisa disebut kandidat kuat juara. Lantas apa yang menyebabkan Acosta begitu spesial?

Menurut pembalap Gresini Racing, Marc Marquez, ada hal berbeda yang dimiliki Acosta yang tak dimiliki rider-rider saat ini. Ia pun merasa hal tersebut bisa membuat Acosta berbahaya dan berpeluang segera menyegal gelar juaranya dalam beberapa tahun lagi.