Kaki Bengkak Akibat Jatuh, Gregoria Mariska Fokus Pemulihan Jelang 16 Besar Indonesia Open 2024

GREGORIA Mariska Tunjung mengalami bengkak pada kaki kanannya. Namun begitu, Gregoria akan tetap terus bermain selama ia masih mampu menjalankan tugas di Indonesia Open 2024.

Pada Indonesia Open 2024 ini Gregoria berhasil melaju ke babak 16 besar. Ia menaklukkan rekan senegaranya, Putri Kusuma Wardani dengan skor 21-14 dan 21-17 di Istora Senayan, Selasa (4/6/2024).

Akan tetapi, Gregoria tidak bermain dalam kondisi yang sepenuhnya fit. Sepulang dari Singapore Open 2024, ia mengalami bengkak pada engkel kaki kanannya usai terjatuh saat menghadapi An Se Young (Korea Selatan) di babak semifinal.

Karena itu, kini setelah memenangi laga kontra Putri KW, Gregoria fokus menjalani recovery. Tetapi, ia juga meyakinkan selama masih bisa melangkah, akan tetap terus bermain di Indonesia Open 2024.

"Aku mau recovery karena aku sempat jatuh (di Singapore Open 2024) dan kaki aku bengkak juga," ucap Gregoria setelah laga.

"Pastinya aku ingin sekali tampil baik dan menang di Indonesia open. Semalem kakiku masih bengkak, kalau aku bisa melangkah, aku pasti akan melakukan yang terbaik," tambahnya.