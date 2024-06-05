Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kaki Bengkak Akibat Jatuh, Gregoria Mariska Fokus Pemulihan Jelang 16 Besar Indonesia Open 2024

Bagas Abdiel , Jurnalis-Rabu, 05 Juni 2024 |08:43 WIB
Kaki Bengkak Akibat Jatuh, Gregoria Mariska Fokus Pemulihan Jelang 16 Besar Indonesia Open 2024
Tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung (Foto: Aldhi Chandra/MPI)
A
A
A

GREGORIA Mariska Tunjung mengalami bengkak pada kaki kanannya. Namun begitu, Gregoria akan tetap terus bermain selama ia masih mampu menjalankan tugas di Indonesia Open 2024.

Pada Indonesia Open 2024 ini Gregoria berhasil melaju ke babak 16 besar. Ia menaklukkan rekan senegaranya, Putri Kusuma Wardani dengan skor 21-14 dan 21-17 di Istora Senayan, Selasa (4/6/2024).

Akan tetapi, Gregoria tidak bermain dalam kondisi yang sepenuhnya fit. Sepulang dari Singapore Open 2024, ia mengalami bengkak pada engkel kaki kanannya usai terjatuh saat menghadapi An Se Young (Korea Selatan) di babak semifinal.

Karena itu, kini setelah memenangi laga kontra Putri KW, Gregoria fokus menjalani recovery. Tetapi, ia juga meyakinkan selama masih bisa melangkah, akan tetap terus bermain di Indonesia Open 2024.

"Aku mau recovery karena aku sempat jatuh (di Singapore Open 2024) dan kaki aku bengkak juga," ucap Gregoria setelah laga.

"Pastinya aku ingin sekali tampil baik dan menang di Indonesia open. Semalem kakiku masih bengkak, kalau aku bisa melangkah, aku pasti akan melakukan yang terbaik," tambahnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/13/40/3021246/bantah-jonatan-christie-dan-anthony-ginting-simpan-tenaga-di-indonesia-open-2024-begini-penjelasan-irwansyah-1P21N2UIHe.jpg
Bantah Jonatan Christie dan Anthony Ginting Simpan Tenaga di Indonesia Open 2024, Begini Penjelasan Irwansyah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/13/40/3021230/6-ganda-campuran-dengan-pukulan-smash-terdahsyat-di-indonesia-open-2024-versi-bwf-nomor-1-dejan-ferdinansyah-UmDvZiVF6y.jpg
6 Ganda Campuran dengan Pukulan Smash Terdahsyat di Indonesia Open 2024 Versi BWF, Nomor 1 Dejan Ferdinansyah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/12/40/3020544/hasil-australia-open-2024-langkah-rehan-naufal-lisa-ayu-terhenti-di-32-beasr-VQvdERM4x1.jpg
Hasil Australia Open 2024: Langkah Rehan Naufal/Lisa Ayu Terhenti di 32 Beasr
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/40/3020031/7-pebulutangkis-tunggal-putri-dunia-yang-sukses-raih-back-to-back-juara-indonesia-open-sepanjang-sejarah-nomor-1-ratu-bulutangkis-legendaris-indonesia-MbXdNoO07y.jpg
7 Pebulutangkis Tunggal Putri Dunia yang Sukses Raih Back to Back Juara Indonesia Open Sepanjang Sejarah, Nomor 1 Ratu Bulutangkis Legendaris Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/40/3020015/kisah-shi-yu-qi-pebulutangkis-tunggal-putra-china-pertama-yang-juara-indonesia-open-2024-selama-35-tahun-penantian-utP46yPiPI.jpg
Kisah Shi Yu Qi, Pebulutangkis Tunggal Putra China Pertama yang Juara Indonesia Open 2024 Selama 35 Tahun Penantian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/10/40/3019862/3-cerita-di-balik-liang-wei-keng-wang-chang-pecah-telur-juara-di-istora-jmCsSB5036.jpeg
3 Cerita di Balik Liang Wei Keng/Wang Chang Pecah Telur Juara di Istora
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement