HOME SPORTS NETTING

Bikin Kejutan Singkirkan Nozomi Okuhara, Ini Kunci Sukses Ester Nurumi Debut Manis di Indonesia Open 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 05 Juni 2024 |02:22 WIB
Bikin Kejutan Singkirkan Nozomi Okuhara, Ini Kunci Sukses Ester Nurumi Debut Manis di Indonesia Open 2024
Ester Nurumi Tri Wardoyo kala berlaga. (Foto: Aldhi Chandra/MNC Portal Indonesia)
JAKARTA – Tunggal putri Indonesia, Ester Nurumi Tri Wardoyo, berhasil membuat kejutan di babak 32 besar Indonesia Open 2024 dengan mengalahkan wakil Jepang, Nozomi Okuhara. Dia pun membeberkan kunci sukses melakukan debut manis di turnamen berlevel Super 1000 itu.

Dalam pertandingan yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, Selasa 4 Juni 2024 siang WIB itu, Ester tertinggal 1-3 lebih dulu dari Okuhara. Namun, dia mampu dengan cepat keluar dari tekanan lawan untuk berbalik unggul 6-3.

Ester Nurumi Tri Wardoyo kala berlaga. Foto: Aldhi Chandra/MNC Portal Indonesia

(Ester Nurumi Tri Wardoyo kala berlaga. Foto: Aldhi Chandra/MNC Portal Indonesia)

Kemudian, Ester kemudian menjauh dengan keunggulan 10-4 dan 17-12. Hingga akhirnya, dia mengamankan gim pertama dengan skor 21-17.

Pada gim kedua, Ester cukup kesulitan untuk mengimbangi permainan pemain ranking 16 dunia itu sehingga ketinggalan 2-6 dan 5-10. Akan tetapi, lagi-lagi pemain berusia 18 tahun tersebut berhasil mengembangkan permainannya dan menyamakan kedudukan menjadi 10-10 dan 13-13.

Setelah itu, permainan apik ditunjukkan Ester dengan melancarkan smash-smash keras dan menyilang yang sangat akurat. Hasilnya, dia sukses memimpin di angka 16-15 dan kemudian sukses mengunci kemenangan dengan skor 21-16 dalam waktu 43 menit.

Hasil positif itu membuat pemain ranking 35 dunia tersebut mencatatkan debut manis di Indonesia Open karena ini merupakan penampilan perdananya di turnamen bulutangkis paling bergengsi di Tanah Air itu. Dia pun mengungkapkan kunci kemenangannya atas Okuhara.

“Yang pasti kunci kemenangan hari ini Nozomi bukan pemain yang mudah dimatikan, dan dia juga pemain yang tahan ya, jadi saya tadi bermain harus lebih tahan dan puji tuhan saya bisa nahan dan mungkin kemarin juga sudah diskusi banyak dengan pelatih tentang cara bermainnya dan tadi bisa diterapkan dengan baik di lapangan,” kata Ester selepas laga di Istora Senayan, Selasa 4 Juni 2024.

“Di set kedua jujur saya kayak baru adaptasi dengan lapangan, tapi setelah itu bisa beradaptasi dengan cepat jadi permainan lebih mulai lagi kayak awal. Selain itu, dia juga mulai enak mainnya tapi untungnya saya bisa balik lagi dengan cepat seperti di set pertama,” tambahnya.

Halaman:
1 2
