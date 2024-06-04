Advertisement
NETTING

Indonesia Open 2024: Apriyani Rahayu/Siti Fadia Berharap Bisa Melaju Jauh demi Tingkatkan Percaya Diri Sebelum Olimpiade Paris 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 04 Juni 2024 |10:29 WIB
Indonesia Open 2024: Apriyani Rahayu/Siti Fadia Berharap Bisa Melaju Jauh demi Tingkatkan Percaya Diri Sebelum Olimpiade Paris 2024
Ganda putri Indonesia, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti. (Foto: Aldhi Chandra/MPI)
A
A
A

JAKARTA – Pasangan ganda putri Indonesia, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti berharap bisa melaju jauh di Indonesia Open 2024. Sebab mereka ingin menabung rasa percaya diri demi bisa tampil maksimal saat mentas di Olimpiade Paris 2024 pada July nanti.

Selain itu, ajang Indonesia Open 2024 juga menjadi momen bagi Apriyani/Siti untuk menjaga fokus serta mematangkan pola permainan setelah sempat absen dalam beberapa turnamen terakhir.

Apriyani/Fadia menjadi salah satu dari 30 wakil Tim Merah-Putih yang akan turun di Indonesia Open 2024. Turnamen Super 1000 itu dijadwalkan berlangsung pada 4-9 Juni di Istora Senayan, Jakarta.

Ini akan menjadi turnamen kedua yang diikuti pasangan ranking sembilan dunia itu sejak mencapai semifinal Swiss Open 2024 pada akhir Maret lalu. Sebab, mereka sempat mundur dari beberapa ajang terakhir karena cedera Apriyani yang belum pulih sepenuhnya.

Pada pekan lalu, Prifad -sebutan Apriyani/Fadia- sudah mentas di Singapore Open 2024. Hasilnya mereka terhenti di babak perempat final usai ditekuk duet andalan Jepang, Nami Matsuyama/Chiharu Shida, dengan skor 10-21, 21-13 dan 10-21.

Apriyani Rahayu/Siti Fadia

Apriyani/Fadia pun membeberkan target mereka di Indonesia Open 2024. Mereka mengungkapkan mau memanfaatkan turnamen Super 1000 dan Singapore Open 2024 untuk membaca permainan lawan yang akan mereka hadapi di Olimpiade Paris 2024 mendatang.

“Memang menuju Olimpiade ajang ini salah satu acuan kita dari berbagai turnamen di Asia. Yang saya dan Fadia jalankan sekarang itu memang untuk terus mencari tahu bagaimana melawan lawan yang kita sudah tahu di Olimpiade nanti,” kata Apriyani dalam konferensi pers di Istora Senayan, Selasa (4/6/2024).

