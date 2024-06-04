Pedro Acosta Sebut Situasi Marc Marquez dan Ducati Bak Opera Sabun

Marc Marquez dan Ducati Corse disebut berada dalam opera sabun (Foto: Reuters/Bruna Casas)

SCARPERIA – Pedro Acosta mengomentari situasi yang dialami Marc Marquez bersama Ducati Corse. Menurutnya, setiap pekan kabar yang muncul di media tidak ubahnya sebuah opera sabun!

Ducati masih tutup mulut soal siapa yang akan mendampingi Francesco Bagnaia di MotoGP 2025. Tiga kandidat muncul yakni Marquez, Jorge Martin (Pramac Ducati), dan Enea Bastianini (Ducati Lenovo).

Sebelumnya, muncul desas-desus susunan pembalap di tim pabrikan Ducati akan diumumkan pada pekan balapan MotoGP Italia 2024 di Sirkuit Autodromo Internazionale del Mugello, Scarperia. Hingga seri ketujuh MotoGP 2024 itu berakhir, tak ada pengumuman apa-apa.

Malahan, KTM membuat pengumuman yang sebetulnya tidak terlalu mengejutkan. Mereka resmi mempromosikan Acosta ke tim Red Bull KTM atau pabrikan setelah musim ini membela Red Bull GASGAS Tech3.

Usai resmi diumumkan, Acosta mengatakan musim depan akan bertandem dengan Brad Binder. Sebab, pembalap asal Afrika Selatan itu memang masih terikat kontrak hingga 2026.

“Saya akan bersama Brad. Dia masih terikat kontrak,” papar Acosta, mengutip dari Crash, Selasa (4/6/2024).