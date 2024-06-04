Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Pedro Acosta Sebut Situasi Marc Marquez dan Ducati Bak Opera Sabun

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 04 Juni 2024 |03:43 WIB
Pedro Acosta Sebut Situasi Marc Marquez dan Ducati Bak Opera Sabun
Marc Marquez dan Ducati Corse disebut berada dalam opera sabun (Foto: Reuters/Bruna Casas)
A
A
A

SCARPERIA – Pedro Acosta mengomentari situasi yang dialami Marc Marquez bersama Ducati Corse. Menurutnya, setiap pekan kabar yang muncul di media tidak ubahnya sebuah opera sabun!

Ducati masih tutup mulut soal siapa yang akan mendampingi Francesco Bagnaia di MotoGP 2025. Tiga kandidat muncul yakni Marquez, Jorge Martin (Pramac Ducati), dan Enea Bastianini (Ducati Lenovo).

Marc Marquez

Sebelumnya, muncul desas-desus susunan pembalap di tim pabrikan Ducati akan diumumkan pada pekan balapan MotoGP Italia 2024 di Sirkuit Autodromo Internazionale del Mugello, Scarperia. Hingga seri ketujuh MotoGP 2024 itu berakhir, tak ada pengumuman apa-apa.

Malahan, KTM membuat pengumuman yang sebetulnya tidak terlalu mengejutkan. Mereka resmi mempromosikan Acosta ke tim Red Bull KTM atau pabrikan setelah musim ini membela Red Bull GASGAS Tech3.

Usai resmi diumumkan, Acosta mengatakan musim depan akan bertandem dengan Brad Binder. Sebab, pembalap asal Afrika Selatan itu memang masih terikat kontrak hingga 2026.

“Saya akan bersama Brad. Dia masih terikat kontrak,” papar Acosta, mengutip dari Crash, Selasa (4/6/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement