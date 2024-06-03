Sempat Tertinggal 0-3, Geek Fam Jr Juara MDL ID Season 9 Usai Epic Comeback Lawan RRQ

JAKARTA – Geek Fam Jr berhasil menjuarai MDL ID Season 9 usai mengalahkan RRQ Sena 4-3 dengan cara epic comeback sensasional. Liga Game Arena menjadi venue sekaligus saksi sejarah epic comeback bersejarah dilakukan Geek Fam Jr.

Tim eSports Mobile Legends yang diperkuat XMAGIC dan kawan-kawan itu sebenarnya sudah sempat tertinggal 0-3 dari RRQ Sena. Itu artinya, RRQ sebenarnya hanya butuh satu kemenangan lagi buat menjadi juara MDL ID Season 9.

Apalagi, RRQ Sena diperkuat pemain yang sudah pernah punya pengalaman bertanding di MPL. Yaitu Dyrennn yang memperkuat RRQ Hoshi pada MPL ID Season 12 lalu.

Namun dengan semangat juang tinggi, Geek Fam Jr tidak menyerah begitu saja. Mereka mencoba untuk mengejar ketertinggalan satu demi satu.

Hingga akhirnya, secara mengejutkan, Geek Fam Jr berhasil membalikkan kedudukan menjadi 4-3. Dengan demikian, Geek Fam Jr berhak atas gelar juara MDL ID Season 9.

Gelar ini semakin bersejarah karena merupakan yang pertama kali mereka juara MDL ID. XMAGIC keluar sebagai MVP Finals setelah tampil memukau dan berperan penting dalam epic comeback bersejarah Geek Fam Jr.