Tumbangkan Alter Ego 2-1, RRQ Hoshi Buka Lebar Peluang Lolos Playoff MPL ID Season 13

JAKARTA - RRQ Hoshi membuka peluang lolos ke playoff MPL ID Season 13 setelah kalahkan Alter Ego 2-1. Duel hidup mati Alter Ego vs RRQ Hoshi berlangsung di MPL Arena pada Sabtu (18/5/2024).

Pada game pertama, RRQ Hoshi bermain dengan agresif. Hasilnya, Alter Ego berhasil ditumbangkan dalam waktu 11 menit 54 detik pada game pertama.

Di game kedua, Alter Ego balik menekan RRQ. Usaha membuahkan hasil, Alter Ego meraih kemenangan di game kedua.

Hanya membutuhkan 10 menit 43 detik, Alter Ego menyudahi perlawanan RRQ. Alter Ego memaksa dimainkannya game ketiga.

Di game ketiga, Alter Ego yang membawa Hero Guinevere sebagai jungler mendapat tekanan dari RRQ. Akan tetapi malah RRQ Hoshi yang membalikkan keadaan.