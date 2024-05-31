Gugur Terlalu Cepat di Singapore Open 2024, Anthony Ginting Berniat Bangkit di Indonesia Open 2024

SINGAPURA – Hasil buruk diterima Anthony Sinisuka Ginting di Singapore Open 2024 usai dirinya gugur terlalu cepat ketika baru memainkan babak 16 besar. Tunggal putra Indonesia itu pun berharap segera bangkit dan meraih hasil manis di Indonesia Open 2024 yang digelar pada 4-9 Juni 2024.

Ya, Anthony mau dirinya bisa meraih hasil yang lebih baik saat bermain di Istora Senayan. Sebab hal itu ia butuhkan demi meningkatkan rasa percaya dirinya sebelum tampil di Olimpiade Paris 2024.

Tentu hasil buruk di Singapore Open 2024 tak boleh dibawa ke Olimpiade Paris 2024 yang akan digelar pada Juli nanti. Karena itulah pria yang akran disapa Ginting itu merasa dirinya wajib bangkit di Indonesia Open 2024.

“Pastinya harapan saya dari turnamen sebelum Olimpiade adalah memperbaiki performa, setidaknya ada performa yang saya sendiri puas. Itu pasti meningkatkan kepercayaan diri. Saya ingin dapat performa terbaik untuk modal ke Paris,” kata Anthony Ginting, dikutip dari rilis PBSI, Jumat (31/5/2024).

Ya, Anthony dipastikan terhenti di turnamen super 750 usai dikalahkan oleh wakil Malaysia, Leong Jun Hao. Bermain di Singapore Indoor Stadium pada Kamis 30 Mei 2024 siang WIB, Anthony alah dengan skor 14-21, 21-10 dan 8-21.

Kekalahan itu membuat Anthony gagal mempertahankan gelar Singapore Open yang sudah dikuasainya selama dua musim berunrun. Sementara lawannya, Leong Jun akan menantang Viktor Axelsen (Denmark) di babak perempatfinal nanti.