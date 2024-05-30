Kalah di Babak Pertama Singapore Open 2024, Jonatan Christie Petik Pelajaran Penting

JONATAN Christie kecewa berat usai tersingkir di babak pertama alias 32 besar Singapore Open 2024. Ini menjadi kekalahan pertama Jonatan sejak bermain di ajang All England pada Maret lalu.

Jojo -sapaan akrab Jonatan Christie- dikalahkan tunggal putra Taiwan, Chou Tien Chen. Jojo kalah lewat dua game langsung dengan skor 17-21 dan 6-21.

Bermain di Singapore Indoor Stadium, Rabu (29/5/2024) pagi WIB, Jojo -sapaan Jonatan tampil buruk sejak awal pertandingan di mana mereka tertinggal 0-6 dari Chou. Selepas itu, dia sempat bangkit untuk menyamakan skor menjadi 7-7 dan 12-12.

Bahkan, pemain ranking tiga dunia itu mampu berbalik unggul 16-12. Sayangnya, dia lengah di poin-poin krusial sehingga Chou bisa kembali memimpin di angka 19-16 dan kemudian menutup gim pertama dengan skor 21-17

Pada gim kedua, Jonatan hanya bisa mengimbangi hingga skor 3-3 saja. Setelah itu, dia banyak melakukan kesalahan sendiri dan tak mampu keluar dari tekanan yang diberikan Chou. Alhasil, pemain berusia 26 tahun itu kalah dengan skor telak 6-21.

Oleh karena itu, Jonatan sangat kecewa dan tak terima dengan kekalahan yang dideritanya dari pemain ranking 13 dunia itu. Kata dia, strategi yang telah direncanakannya tak berjalan dengan mulus dan dirinya juga kurang bersabar dalam bermain sehingga akhirnya tumbang.