HOME SPORTS MOTOGP

Bos KTM Pasrah Kehilangan Pedro Acosta di MotoGP 2025

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Kamis, 30 Mei 2024 |00:04 WIB
Bos KTM Pasrah Kehilangan Pedro Acosta di MotoGP 2025
Pedro Acosta diyakini akan memperkuat tim pabrikan di MotoGP 2025 (Foto: MotoGP)
A
A
A

BOS KTM Tech3, Herve Poncharal mengakui peluang timnya untuk mempertahankan Pedro Acosta musim depan sangat kecil. Juara Dunia Moto2 2023 itu diyakini akan menjadi rebutan banyak tim musim depan.

Poncharal mengakui Pedro Acosta memiliki kualitas luas biasa sebagai pembalap muda. Meski sulit, dia berharap Acosta bisa tetap membalap bersama KTM di MotoGP 2025.

"Saya seorang yang realistis, kemungkinan Pedro tetap berada di tim kami tahun depan tidak terlalu besar. Kami mungkin akan kehilangan dia," ujar Herve Poncharal dilansir dari laman Speedweek, Rabu (29/5/2024).

"Pedro terbuka, percaya diri dan dia saat ini memiliki kecepatan yang juga dapat membantu Augusto, Jack (Miller) dan Brad (Binder)," ujarnya lagi.

Lebih lanjut, Poncharal juga mengatakan KTM sangat terbka untuk memberikan Pedro Acosta di tim pabrikan musim depan. Dia yakin rider asal Spanyol itu bisa membawa KTM kembali bersaing di kelas utama MotoGP.

"Ini bukan tentang apakah Pedro akan bergabung dengan Tech3. Saya senang kami memutuskan ini bersama-sama dan Pedro memiliki kontrak dengan pabrikan yang sangat kuat," ujarnya lagi.

Halaman:
1 2
