HOME SPORTS NETTING

Jonatan Christie Kecewa Berat Tersingkir di Babak Pertama Singapore Open 2024

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Rabu, 29 Mei 2024 |20:53 WIB
Jonatan Christie Kecewa Berat Tersingkir di Babak Pertama Singapore Open 2024
Jonatan Christie tersingkir di babak pertama Singapore Open 2024 (Foto: PBSI)
TUNGGAL putra Indonesia, Jonatan Christie, kecewa berat usai terhenti di babak pertama Singapore Open 2024. Jojo -sapaan akrab Jonatan Christie- kalah dari Chou Tien Chen dua game langsung dengan 17-21 dan 6-21.

Hasil ini jelas cukup mengejutkan bagi para pecinta bulutangkis Indonesia. Terlebih Jojo sebenarnya tengah dalam performa terbaik dan belum terkalahkan sejak All England 2024 kemarin.

Usai pertandingan, Jojo bahkan mengaku belum bisa menerima kekalahan dari Chou. Beberapa faktor diakui Jojo membuat dirinya harus takluk dari sang lawan.

“Hari ini sangat sangat kecewa, dari diri saya sendiri belum bisa terima. Saya kurang sabar dalam penerapan pola dengan kondisi yang terjadi di lapangan tadi,” kata Jonatan dikutip dari rilis PBSI, Rabu (29/5/2024).

“Perubahan strategi dari pertemuan terakhir juga tidak berjalan dengan baik. Saya kurang cepat beradaptasi dan kurang cepat menemukan pola yang pas di pertandingan tadi,” tambahnya.

1 2
