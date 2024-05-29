Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Penasaran dengan An Se Young, Gregoria Mariska Tunjung Berharap Bisa Bertemu di Singapore Open 2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 29 Mei 2024 |03:00 WIB
Penasaran dengan An Se Young, Gregoria Mariska Tunjung Berharap Bisa Bertemu di Singapore Open 2024
Tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung. (Foto: PBSI)
A
A
A

KALLANG – Perubahan hasil undian di Singapore Open 2024 membuat Gregoria Mariska Tunjung batal berjumpa tunggal putri asal Korea Selatan An Se Young di babak 16 besar. Padahal, pebulutangkis tunggal putri andalan Indonesia itu masih penasaran dengan An Se Young.

Karena itulah Gregoria memiliki harapan bisa berjumpa An Se Young di turnamen super 750 tersebut. Baginya hal itu bisa menjadi persiapan yang baik untuk menghadapi Olimpiade Paris 2024.

Apalagi Gregoria mengakui dirinya masih penasaran melawan An Se Young. Pasalnya, dia memiliki rekor buruk setiap kali melawan tunggal putri asal Korea Selatan tersebut.

Dari enam pertemuan, Gregoria tercatat belum pernah meraih kemenangan atas tunggal putri peringkat satu dunia tersebut.

An Se-young

“Di Piala Uber saya tidak jadi bertemu An Se Young, di sini juga harusnya babak kedua tapi belum karena perubahan undian tadi,” tutur Gregoria dalam rilis PBSI, Rabu (29/5/2024).

“Saya berharap sebelum Olimpiade saya bisa bertemu dulu dengan dia,” sambungnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/40/3017191/hasil-singapore-open-2024-gregoria-mariska-babat-habis-putri-kw-untuk-lolos-ke-16-besar-3ZRTy67cMt.jpg
Hasil Indonesia Open 2024: Gregoria Mariska Babat Habis Putri KW untuk Lolos ke 16 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/02/40/3016464/jadi-runner-up-singapore-open-2024-fajar-alfian-rian-ardianto-akui-ketangguhan-lawan-HAXIM78U9g.jpg
Jadi Runner-up Singapore Open 2024, Fajar Alfian/Rian Ardianto Akui Ketangguhan Lawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/02/40/3016437/hasil-lengkap-final-singapore-open-2024-china-juara-umum-fajar-alfian-rian-ardianto-runner-up-4qahM47UcJ.jpg
Hasil Lengkap Final Singapore Open 2024: China Juara Umum, Fajar Alfian/Rian Ardianto Runner-up
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/02/40/3016407/breaking-news-fajar-alfian-rian-ardianto-harus-puas-jadi-runner-up-singapore-open-2024-Fr9ysGdzUg.jpg
Breaking News: Fajar Alfian/Rian Ardianto Harus Puas Jadi Runner-up Singapore Open 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/02/40/3016290/final-singapore-open-2024-fajar-alfian-rian-ardianto-beber-persiapan-jelang-perdana-hadapi-he-ji-ting-ren-xiang-yu-sxfkktKDB7.jpg
Final Singapore Open 2024: Fajar Alfian/Rian Ardianto Beber Persiapan Jelang Perdana Hadapi He Ji Ting/Ren Xiang Yu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/02/40/3016231/jadwal-siaran-langsung-final-singapore-open-2024-fajar-alfian-rian-ardianto-siap-juara-live-di-inews-oKNLnemYxZ.jpg
Jadwal Siaran Langsung Final Singapore Open 2024: Fajar Alfian/Rian Ardianto Siap Juara, Live di iNews!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement