Penasaran dengan An Se Young, Gregoria Mariska Tunjung Berharap Bisa Bertemu di Singapore Open 2024

KALLANG – Perubahan hasil undian di Singapore Open 2024 membuat Gregoria Mariska Tunjung batal berjumpa tunggal putri asal Korea Selatan An Se Young di babak 16 besar. Padahal, pebulutangkis tunggal putri andalan Indonesia itu masih penasaran dengan An Se Young.

Karena itulah Gregoria memiliki harapan bisa berjumpa An Se Young di turnamen super 750 tersebut. Baginya hal itu bisa menjadi persiapan yang baik untuk menghadapi Olimpiade Paris 2024.

Apalagi Gregoria mengakui dirinya masih penasaran melawan An Se Young. Pasalnya, dia memiliki rekor buruk setiap kali melawan tunggal putri asal Korea Selatan tersebut.

Dari enam pertemuan, Gregoria tercatat belum pernah meraih kemenangan atas tunggal putri peringkat satu dunia tersebut.

“Di Piala Uber saya tidak jadi bertemu An Se Young, di sini juga harusnya babak kedua tapi belum karena perubahan undian tadi,” tutur Gregoria dalam rilis PBSI, Rabu (29/5/2024).

“Saya berharap sebelum Olimpiade saya bisa bertemu dulu dengan dia,” sambungnya.