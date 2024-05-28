Jelang Singapore Open 2024, Leo Rolly/Daniel Marthin Berharap Kejadian 2 Tahun Lalu Bisa Terulang

JAKARTA - Ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, tengah mempersiapkan diri sebaik mungkin jelang menghadapi Singapore Open 2024. Mereka pun berharap kejadian dua tahun lalu, di mana Leo/Daniel keluar sebagai juara Singapore Open 2022 bisa terulang lagi tahun ini.

Singapore Open 2024 akan dijadwalkan berlangsung pada 28 Mei hingga 2 Juni 2024 mendatang. Turnamen BWF Super 750 itu akan berlangsung di Singapore Indoor Stadium.

Sementara Leo/Daniel akan kembali tampil setelah absen di Malaysia Master 2024. Tampil di Singapore Open 2024, Daniel pun mengatakan memiliki persiapan selama satu pekan dan akan memaksimalkan adaptasi dengan lapangan

"Setelah main di Thailand Masters, kami ada persiapan seminggu lebih untuk ke turnamen ini. Kondisi ok, tinggal bagaimana memaksimalkan adaptasi di lapangan nanti," kata Daniel dalam keterangan PBSI, Selasa (28/5/2024).

Pebulutangkis berusia 22 tahun itu pun mengaku bersama rekannya, Leo ingin mengulangi kesuksesan 2022 saat tampil di Singapore Open 2024. Namun, Daniel ingin fokus di setiap pertandingannya.

"Kami pastinya punya motivasi untuk mengulang sukses di Singapore Open 2022 tapi kami mau fokus satu pertandingan demi satu pertandingan," ujarnya.

Leo/Daniel merasakan gelar juara Singapore Open 2022. Kala itu, mereka sukses mengalahkan rekan senaganya, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto dengan skor 9-21, 21-14, dan 21-16.