Jonatan Christie Bakal Berusaha Hindari Cedera Selama Tampil di Singapore Open 2024

JAKARTA - Pebulutangkis tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie, mengaku akan bermain berhati-hati di Singapore Open 2024 agar terhindar dari cedera. Sebab ia sadar bahwa dalam waktu dekat, dirinya akan tampil mewakili Indonesia di Olimpiade Paris 2024.

Jojo -sapaan Jonatan Christie- dan Anthony Sinusuka Ginting sempat absen di dua tur Asia, yakni Thailand Open dan Malaysia Masters 2024. Kini, kedua tunggal putra Indonesia itu akan bakal turun di Singapore Open 2024 pada 28 Mei hingga 2 Juni mendatang di Singapore Indoor Stadium.

Tampil di turnamen BWF Super 750, tim bulutangkis Indonesia pun sudah bertolak ke Singapura pada Minggu 26 Mei 2024 pukul 11.50 WIB. Jonatan Christie dan kawan-kawan menggunakan pesawat Garuda Indonesia GA832.

Sementara keputusan memilih mundur dari Thailand Open dan Malaysia Open adalah hasil dari diskusinya dengan pelatih, sehingga memutuskan untuk fokus di Singapore dan Indonesia Open 2024. Usai menyelesaikan persiapan tampil di Olimpiade Paris 2024, ia pun menargetkan untuk mendapatkan hasil maksimal dan terhindar dari cedera di dua tur Asia.

"Kemarin memang saya sempat terdaftar di Thailand dan Malaysia tapi setelah diskusi dengan pelatih, saya lebih baik fokus di dua turnamen saja yaitu Singapore dan Indonesia Open,” kata Jonatan Christe dalam keterangan PBSI, Senin (27/5/2024)