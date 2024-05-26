Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Klasemen MotoGP 2024 Kelar Race MotoGP Catalunya 2024: Francesco Bagnaia Geser Marc Marquez dari Posisi 2, Jorge Martin Pertama

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 26 Mei 2024 |20:30 WIB
Klasemen MotoGP 2024 Kelar Race MotoGP Catalunya 2024: Francesco Bagnaia Geser Marc Marquez dari Posisi 2, Jorge Martin Pertama
Francesco Bagnaia bersama Jorge Martin dan Marc Marquez di podium MotoGP Catalunya 2024. (Foto: MotoGP)
A
A
A

KLASEMEN MotoGP 2024 kelar race MotoGP Catalunya 2024 masih dikuasai oleh rider Tim Pramac Ducati, Jorge Martin. Sementara pembalap Tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, yang memenangkan seri Catalunya sukses merebut posisi kedua dari Marc Marquez (Gresini Ducati).

Balapan MotoGP Catalunya 2024 yang dihelat di Sirkuit Catalunya, Barcelona, Spanyol, pada Minggu (26/5/2024) berlangsung sengit. Bagnaia yang awalnya memimpin sempat disalip oleh Martin.

Namun, Bagnaia pun berhasil kembali menguasai posisi pertama jelang akhir balapan. Posisi pertama itu pun sukses diamankan Bagnaia hingga race benar-benar berakhir.

Tambahan 25 poin dari hasil kemenangan di seri keenam dari MotoGP 2024 itu membuat Bagnaia naik ke posisi kedua pada klasemen sementara pembalap MotoGP 2024.

Bagnaia yang mengoleksi total 116 poin sukses menyalip Marquez yang awalnya berada di posisi kedua. The Baby Alien –julukan Marquez– sendiri harus rela turun ke posisi ketiga dengan 114 poin.

Francesco Bagnaia

Marquez sejatinya tampil apik karena finis ketiga. Mengingat ia mengawali balapan dari posisi 14, maka tambahan 16 poin dari hasil peringkat ketiga tetap menjadi hasil yang membanggakan untuk rider asal Spanyol tersebut.

Halaman:
1 2
