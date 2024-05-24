Lama Tak Menang, Fabio Quartararo Pilih Bersabar dan Fokus Tingkatkan Motor Yamaha

PEMBALAP Tim Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo merasa rindu akan nuansa kemenangan di ajang balap MotoGP. Ia pun akan berusaha meraih kemenangan itu lagi pada musim 2025 mendatang, sebab untuk tahun ini ia hanya bisa fokus mengejar ketertinggalan yang dimiliki motor YZR-M1 milik Yamaha.

Ya, jika menilik statistik, Quartararo belum meraih kemenangan sejak tahun 2022. Sebab itu, El Diablo bertekad untuk membuat perubahan dan mengulang masa kejayaannya pada musim depan atau MotoGP 2025.

“Sejak akhir tahun 2022, jika dicermati, saya belum memenangkan balapan apa pun. Saya belum pernah memenangkan balapan sejak akhir tahun itu. Dan seperti yang saya katakan, kita harus membuat perubahan besar untuk berjuang tahun depan,” kata Quartararo melansir dari Motosan, Jumat (23/5/2024).

El Diablo –julukan Quartararo– memang masih kesulitan mencapai performa terbaiknya sejak menjuarai MotoGP 2021. Pembalap asal Prancis itu finis di urutan kedua MotoGP 2022, dan melempem ke posisi 10 di MotoGP 2023.

Bukan hanya soal performa, Quartararo juga dibayang-bayangi sulitnya Yamaha bersaing dengan tim lainnya. Pada musim 2024, Quartararo belum bisa satupun kemenangan bahkan podium dari lima seri balapan.