Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Lama Tak Menang, Fabio Quartararo Pilih Bersabar dan Fokus Tingkatkan Motor Yamaha

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 24 Mei 2024 |03:01 WIB
Lama Tak Menang, Fabio Quartararo Pilih Bersabar dan Fokus Tingkatkan Motor Yamaha
Pembalap Tim Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo. (Foto: Reuters)
A
A
A

PEMBALAP Tim Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo merasa rindu akan nuansa kemenangan di ajang balap MotoGP. Ia pun akan berusaha meraih kemenangan itu lagi pada musim 2025 mendatang, sebab untuk tahun ini ia hanya bisa fokus mengejar ketertinggalan yang dimiliki motor YZR-M1 milik Yamaha.

Ya, jika menilik statistik, Quartararo belum meraih kemenangan sejak tahun 2022. Sebab itu, El Diablo bertekad untuk membuat perubahan dan mengulang masa kejayaannya pada musim depan atau MotoGP 2025.

“Sejak akhir tahun 2022, jika dicermati, saya belum memenangkan balapan apa pun. Saya belum pernah memenangkan balapan sejak akhir tahun itu. Dan seperti yang saya katakan, kita harus membuat perubahan besar untuk berjuang tahun depan,” kata Quartararo melansir dari Motosan, Jumat (23/5/2024).

El Diablo –julukan Quartararo– memang masih kesulitan mencapai performa terbaiknya sejak menjuarai MotoGP 2021. Pembalap asal Prancis itu finis di urutan kedua MotoGP 2022, dan melempem ke posisi 10 di MotoGP 2023.

Fabio Quartararo

Bukan hanya soal performa, Quartararo juga dibayang-bayangi sulitnya Yamaha bersaing dengan tim lainnya. Pada musim 2024, Quartararo belum bisa satupun kemenangan bahkan podium dari lima seri balapan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement