Jadwal Wakil Indonesia di 16 Besar Malaysia Masters 2024: Ester Nurumi Tantang Unggulan Kedua

Ester Nurumi menghadapi Wang Zhi Yi di 16 besar Malaysia Masters 2024 (Foto: PBSI)

JADWAL wakil Indonesia di 16 Besar Malaysia Masters 2024 bisa Anda lihat di akhir artikel ini. Sebanyak tujuh wakil Merah-PUTIH akan melanjutkan perjuangan mereka di babak perdelapan final.

Pertandingan babak 16 besar Malaysia Masters 2024 akan digelar hari ini, Kamis (23/5/2024). Partai pertama digelar pada pukul 09.10 WIB.

Tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani (Putrik KW) akan tampil pada pertandingan pembuka di lapangan 2. Putri KW menghadapi unggulan keempat asal Thailand, Ratchanok Intanon.

Pada waktu yang bersamaan juga akan bertanding pasangan Indonesia, Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati yang memainkan pertandingan pertama di lapangan 4.

Rehan/Lisa akan menghadapi ganda asal Denmark, Mads Vestergaard/Christie Busch. Setelah pertandingan Rehan/Lisa, pasangan ganda campuran Indonesia lain yakni Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari akan tampil di partai ketiga lapangan 4.