Pulangkan Unggulan 4 di Malaysia Masters 2025, Apriyani/Febi: Cukup Menegangkan!

SELANGOR – Apriyani Rahayu/Febi Setianingrum tampil brilian di babak 32 besar Malaysia Open 2025 Super 500. Pasalnya, mereka sanggup memulangkan Li Yi Jing/Luo Xuo Min 11-21, 21-17, dan 21-19.

Bermain di Axiata Arena, Selangor, Malaysia, Selasa (20/5/2025) malam WIB, Apriyani/Febi sempat tertekan di gim pertama. Namun, mereka menyapu dua gim tersisa untuk melaju ke 16 besar.

1. Masih Beradaptasi

Usai laga, Apriyani/Febi bersyukur atas kemenangan tersebut. Meski ini menjadi turnamen ketiga sejak dipasangkan, mereka masih harus beradaptasi.

"Pastinya kami mengucap syukur kepada Allah SWT karena hari ini mendapatkan hasil yang baik meskipun tadi ada tertekan di gim pertama sampai pertengahan gim kedua," kata Apriyani dalam keterangan pers PBSI, Selasa (20/5/2025).

"Saya jujur kami awalnya sempat bingung akan bermain seperti apa tapi kami mencoba cari cara dengan komunikasi lagi dengan Febi dan pelatih. Pada akhirnya kami menemukan pola permainan yang tepat untuk melawan mereka punya kualitas yang baik," lanjut perempuan berusia 27 tahun itu.

2. Cukup Menegangkan

Lebih lanjut, Apriyani/Febi mengakui laga tersebut berjalan cukup menegangkan, terutama pada gim ketiga yang berlangsung ketat. Namun, mereka mampu tampil tenang di pengujung laga hingga akhirnya merebut kemenangan.

"Hari ini cukup menegangkan tapi kami berhasil. Tidak terlalu memikirkan menang kalah, kami fokus satu demi satu poin saja," sambung Apriyani.