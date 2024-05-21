Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Malaysia Masters 2024: Sabar Karyaman/Reza Pahlevi Angkat Koper Lebih Awal Usai Dihajar Unggulan Kedua

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 21 Mei 2024 |16:31 WIB
Hasil Malaysia Masters 2024: Sabar Karyaman/Reza Pahlevi Angkat Koper Lebih Awal Usai Dihajar Unggulan Kedua
Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

HASIL Malaysia Masters 2024 akan diulas dalam artikel ini. Ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani, harus angkat koper dini di babak 32 besar Malaysia Masters 2024.

Sabar/Reza tumbang di babak 32 besar usai dihajar unggulan kedua asal Denmark, Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen. Berlaga di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Selasa (21/5/2024) sore WIB, Sabar/Reza kalah dua gim langsung dengan skor 11-21 dan 13-21 dalam waktu 30 menit.

Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani

Jalannya Pertandingan

Sabar/Reza tak mampu mengimbangi permainan Astrup/Rasmussen sejak awal pertandingan. Pertahanan mereka mudah sekali dibobol oleh serangan lawan sehingga tertinggal 2-6.

Di samping itu, pasangan PB Djarum itu kerap melakukan kesalahan sendiri di mana pukulan mereka keluar lapangan atau menyangkut di net. Alhasil, tanpa kesulitan berarti Astrup/Rasmussen menginjak interval gim pertama lebih dulu dengan keunggulan 11-4.

Sabar/Reza tak kunjung bisa mengembangkan permainan selepas jeda. Mereka terus berada dalam tekanan lawan sehingga semakin tertinggal di angka 6-18 dan kemudian kalah dengan skor telak 11-21 di gim pertama.

Halaman:
1 2
