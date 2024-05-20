Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Alasan KTM Pernah Dibuat Sakit Hati oleh Jorge Martin di MotoGP

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 20 Mei 2024 |17:28 WIB
Alasan KTM Pernah Dibuat Sakit Hati oleh Jorge Martin di MotoGP
Jorge Martin kala mentas di MotoGP. (Foto: Pramac Ducati)
ALASAN KTM pernah dibuat sakit hati oleh Jorge Martin di MotoGP menarik diulas. Penyebabnya, Martin yang pernah membela KTM di Moto2, memutuskan pindah ke tim Ducati saat promosi ke MotoGP.

Ya, Martin naik kelas ke MotoGP sejak 2021. Dia direkrut tim satelit Ducati, yakni Pramac. Kiprah manis pun ditunjukkan Martin selama memperkuat tim Pramac Ducati.

Jorge Martin

Bahkan, musim lalu, Martin sukses menyabet status runner-up. Dia berhasil memberi persaingan sengit kepada pembalap tim pabrikan Ducati, Francesco Bagnaia, yang akhirnya keluar sebagai jawara.

Keputusan Martin untuk pergi dari KTM saat naik kelas ke MotoGP ternyata membuat pihak di tim itu sakit hati. Pihak KTM kecewa berat dengan Martin. Padahal, pihak KTM ternyata menawarkan gaji yang lebih besar kepada Martin.

Halaman:
1 2
