Menang di Shanghai, Veddriq Leonardo Berpeluang Lolos Olimpiade Paris 2024

SHANGHAI - Atlet panjat tebing Indonesia, Veddriq Leonardo berhasil meraih kemenangan di seri pertama Kualifikasi Olimpiade di Shanghai. Ia mencatatkan waktu 4,83 detik dan menjadi hasil terbaik dalam kariernya.

Seri pertama Kualifikasi Olimpiade Paris 2024 berlangsung di Shanghai pada 16-19 Mei. Veddriq Leonardo berhasil mengalahkan atlet panjang tebing nomor satu dunia, Wu Peng dengan selisih waktu 0,05 detik.

Meski berhasil meraih kemenangan di Shanghai, tetapi Veddriq Leonardo masih harus berjuang di Budapest pada Juni mendatang. Jika berhasil mendapatkan kemenangan, Veddriq Leonardo pun akan lolos ke Olimpiade Paris 2024.

Sementara di nomor putri, Rajiah Sallsabillah gagal mengikuti jejak Veddriq Leonardo. Tampil di babak final, Rajiah Sallsabillah harus puas menjadi runner-up usai kalah dari wakil China, Zhou Yufei.

Rajiah Sallsabillah menempati posisi kedua, setelah membuat waktu 6,75 detik. Sedangkan, Zhou Yufei berhasil mencatatkan wakti 6,54 detik.