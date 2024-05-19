Cerita Pitha Haningtyas Mentari: Ikhlas dan Terima Kepergian Syabda Perkasa Belawa

CERITA Pitha Haningtyas Mentari yang ikhlas dan terima kepergian Syabda Perkasa Belawa. Ya, kisah manis dan pahit pernah dirasakan pebulu tangkis Indonesia, Pitha Haningtyas Mentari. Tak hanya bicara soal bulu tangkis, pemain yang akrab disapa Tari itu juga mengalami fase naik turun dalam kehidupan kesehariannya.

Tari tentu saja sudah dikenal pencinta bulu tangkis Indonesia sebagai pemain ganda campuran Indonesia bersama Rinov Rivaldy. Sejumlah prestasi dan jatuh bangun di lapangan sudah menjadi bagian dalam karier Tari.

Namun, salah satu momen terpahit dalam kehidupan Tari dirasakan pada tahun lalu. Tepatnya pada Senin 20 Maret 2023, pemain kelahiran 1 Juli 1999 itu harus kehilangan kekasih hatinya, Syabda Perkasa Belawa, yang juga seorang pebulu tangkis tunggal putra di skuad utama pelatnas PBSI.

Tari yang saat itu hendak mengikuti ajang Swiss Open 2023 harus mendengar kabar buruk dari Tanah Air. Dari jauh, ia harus merelakan kepergian Syabda yang meninggal dunia usai mengalami kecelakaan mobil di Jalan Tol Pemalang-Batang.

Hati hancur pun sangat dirasakan Tari. Bahkan, ketika tampil di Swiss Open 2023 kala itu, Pitha tak bisa membendung rasa tangisnya di dalam lapangan.

Tak ada firasat atau perasaan buruk apa pun dalam benak Tari ketika ia berbicara tentang kepergian Syabda yang begitu tiba-tiba. Namun, ia teringat satu hal sebelum mendiang Syabda tiada, Tari seperti mendapat banyak tanda jika sang kekasih ingin pergi selama-selamanya.

“Kalau ditanya ada feeling atau enggak, enggak ada. Tapi kalau melihat chat dan kebiasaan kita, chat terakhir dia itu memang tiba-tiba berbeda,” kata Tari dalam wawancara eksklusif bersama MNC Portal Indonesia.

“Lalu, di hari sebelumnya juga, aku beli baju di Inggris dan kebetulan bajunya tuh memang serbahitam. Atasan hitam, outer hitam, rok juga hitam. Terus dia bilang, ‘Bagus bajunya, nanti dipakai waktu ketemuan sama aku ya.’ Terus aku bilang, ‘Ya, sabar ya tunggu aku pulang.’ Dia selalu bilang aku lama banget pulangnya,” kenangnya lagi.