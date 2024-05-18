Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Akui Marc Marquez Berperan Penting, Petinggi KTM Tepis Rumor Gaet The Baby Alien Musim Depan

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 18 Mei 2024 |01:23 WIB
Akui Marc Marquez Berperan Penting, Petinggi KTM Tepis Rumor Gaet <i>The Baby Alien</i> Musim Depan
Marc Marquez diyakini tidak akan pindah pabrikan lagi di MotoGP 2025 (Foto: Twitter/@GresiniRacing)
A
A
A

DIREKTUR motorsport KTM, Pit Beirer, mengakui peran penting Marc Marquez bagi timnya pada masa lalu. Namun, ia membantah akan menggaet The Baby Alien pada MotoGP 2025.

Kontrak Marquez bersama Gresini Racing akan habis pada penghujung MotoGP 2024. Sang pembalap sudah mengaku tengah berdiskusi dengan pabrikan lain di luar Ducati Corse belum lama ini.

Marc Marquez

Muncul rumor KTM tertarik pada Marquez. Apalagi, mereka punya keterikatan di masa lalu tepatnya pada ajang Moto3 dan Moto2 di mana pria asal Spanyol tersebut menjadi juara dunia.

Belum lagi, Marquez memiliki sponsor pribadi Red Bull yang notabene menjadi penyokong utama tim pabrikan KTM. Hubungan-hubungan itu semakin menguatkan rumor kepindahannya.

Beirer langsung menepis kabar angin itu. Ia mengakui peran penting Marquez di masa lalu untuk KTM terutama di Moto3 serta Moto2. Namun, merekrutnya musim depan bukanlah hal yang realistis.

“Marc Marquez sudah menjadi pahlawan bagi kami di olahraga ini sejak kami berkompetisi di MotoGP. Kami sangat menghormati Marc. Namun, saya tidak yakin dia opsi realistis buat kami,” tukas Beirer, melansir dari Crash, Sabtu (18/5/2024).

Halaman:
1 2
