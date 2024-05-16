Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kevin Sanjaya Umumkan Pensiun, Marcus Gideon: Terima Kasih Buat 9 Tahun yang Luar Biasa!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |21:32 WIB
Kevin Sanjaya Umumkan Pensiun, Marcus Gideon: Terima Kasih Buat 9 Tahun yang Luar Biasa!
Marcus/Kevin saat masih berpasangan di lapangan (Foto: PBSI)
A
A
A

PEBULUTANGKIS ganda putra Indonesia, Kevin Sanjaya Sukamuljo, memutuskan pensiun dari dunia bulu tangkis. Marcus Fernaldi Gideon pun menyampaikan rasa terima kasih atas kisah manisnya dan mendoakan yang terbaik untuk mantan partnernya tersebut.

Kevin secara resmi mengumumkan gantung raket melalui unggahan akun instagram pribadinya pada Kamis (16/5/2024). Dalam unggahan tersebut, pebulu tangkis berusia 28 tahun itu menyampaikan rasa syukurnya karena telah berhasil meraih kesuksesan kala berduet dengan Marcus.

Marcus yang merupakan duet dari Kevin memberikan komentar menyentuh. Pemain berusia 33 tahun itu menyampaikan terima kasihnya atas pengalaman sembilan tahun yang manis.

“Selamat pensiun kawan. Terima kasih buat 9 tahun yang luar biasa!,” tulis Marcus dalam kolom komentar instagram Kevin, Kamis (16/5/2024).

“Sukses selalu bro dimana pun,” sambungnya.

Kabar mengejutkan ini sekaligus menjadi kabar buruk bagi para pecinta bulu tangkis Tanah Air. Boleh dibilang hari ini menjadi hari yang mungkin tidak disukai para Badminton Lovers.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/40/3181606/muhammad_shohibul_fikri_belum_bisa_menjawab_apakah_duetnya_dengan_fajar_alfian_akan_dipermanenkan_oleh_tim_pelatih_pbsi_atau_tidak-cgxB_large.jpg
Duet dengan Fajar Alfian Bakal Dipermanenkan PBSI? Shohibul Fikri: Tunggu Pengumuman Resmi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/40/3178596/pbsi_mengumumkan_degradasi_terhadap_enam_atlet_yang_dianggap_kurang_maksimal-I8nj_large.jpg
PBSI Degradasi 6 Atlet, Reza Al Fajri Pilih Mundur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/40/3175336/rionny_mainaky_mengaku_fokus_memoles_lima_pasangan_ganda_campuran_di_pelatnas_pbsi-Hcfg_large.jpg
Rionny Mainaky Fokus Tangani 5 Ganda Campuran PBSI, Bagaimana Rinov/Pitha?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/40/3167852/berikut_lima_pebulu_tangkis_yang_kariernya_makin_cemerlang_usai_keluar_dari_pelatnas_pbsi-zdbi_large.jpeg
5 Pebulu Tangkis yang Kariernya Makin Cemerlang Usai Keluar dari Pelatnas PBSI, Nomor 1 Legenda Ganda Putra!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/40/3167605/rinov_rivaldy_dan_pitha_haningtyas_mentari-ALUR_large.jpeg
Tampil Mengecewakan, Rinov/Pitha Ditarik Mundur dari 3 Turnamen Asia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/40/3152155/wakil_ketua_umum_pbsi_taufik_hidayat_mengultimatum_pelatih_dan_binpres_imbas_minimnya_prestasi_atlet_pelatnas-iVxe_large.jpeg
PBSI Ultimatum Pelatih dan Binpres Imbas Minimnya Prestasi Atlet Pelatnas
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement