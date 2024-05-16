Kevin Sanjaya Umumkan Pensiun, Marcus Gideon: Terima Kasih Buat 9 Tahun yang Luar Biasa!

PEBULUTANGKIS ganda putra Indonesia, Kevin Sanjaya Sukamuljo, memutuskan pensiun dari dunia bulu tangkis. Marcus Fernaldi Gideon pun menyampaikan rasa terima kasih atas kisah manisnya dan mendoakan yang terbaik untuk mantan partnernya tersebut.

Kevin secara resmi mengumumkan gantung raket melalui unggahan akun instagram pribadinya pada Kamis (16/5/2024). Dalam unggahan tersebut, pebulu tangkis berusia 28 tahun itu menyampaikan rasa syukurnya karena telah berhasil meraih kesuksesan kala berduet dengan Marcus.

Marcus yang merupakan duet dari Kevin memberikan komentar menyentuh. Pemain berusia 33 tahun itu menyampaikan terima kasihnya atas pengalaman sembilan tahun yang manis.

“Selamat pensiun kawan. Terima kasih buat 9 tahun yang luar biasa!,” tulis Marcus dalam kolom komentar instagram Kevin, Kamis (16/5/2024).

“Sukses selalu bro dimana pun,” sambungnya.

Kabar mengejutkan ini sekaligus menjadi kabar buruk bagi para pecinta bulu tangkis Tanah Air. Boleh dibilang hari ini menjadi hari yang mungkin tidak disukai para Badminton Lovers.