Putuskan Pensiun, Pebulu Tangkis Dunia Kirim Doa Terbaik untuk Kevin Sanjaya

BINTANG ganda putra Indonesia, Kevin Sanjaya, memutuskan pensiun dari dunia bulu tangkis. Para pebulu tangkis dunia memberikan doa yang terbaik kepada pemain berusia 28 tahun tersebut.

Kevin resmi mengumumkan pensiun melalui unggahan akun instagram pribadinya pada Kamis (16/5/2024). Dalam unggahan tersebut, dia menyampaikan rasa syukurnya karena telah berhasil meraih kesuksesan kala berduet dengan Marcus Fernaldi Gideon.

Kabar mengejutkan ini sekaligus menjadi kabar buruk bagi para pecinta bulu tangkis Tanah Air. Boleh dibilang hari ini menjadi hari yang mungkin tidak disukai para Badminton Lovers.

Tidak hanya bagi para pecinta bulu tangkis saja, kabar ini jelas mencuri perhatian bulu tangkis dunia. Tak sedikit para pemain ternar seperti Viktor Axelsen, Sapsiree Taerattanachai, Soong Joo Ven, dan Nyl Yakura, turut mendoakan yang terbaik untuk Kevin.

“Selamat pensiun kawan. Semua yang terbaik untuk usaha masa depan Anda,” tulis Axelsen.

“Selamat pensiun Kevin! Semua ini yang terbaik!,” tulis Sapsiree.