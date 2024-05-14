Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

6 Pembalap MotoGP yang Putuskan Cabut karena Tak Betah di Ducati, Nomor 1 Valentino Rossi

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 14 Mei 2024 |21:39 WIB
6 Pembalap MotoGP yang Putuskan Cabut karena Tak Betah di Ducati, Nomor 1 Valentino Rossi
Valentino Rossi pernah cabut dari Ducati karena merasa tak betah. (Foto: MotoGP)
ADA 6 pembalap MotoGP yang putuskan cabut karena tak betah di Ducati akan dibahas Okezone di artikel ini. Ya, nyatanya ada banyak rider top yang memilih untuk pergi dari tim pabrikan Italia tersebut karena merasa tidak betah.

Ducati dalam beberapa tahun terakhir memang mendominasi MotoGP. Keberhasilan Francesco Bagnaia menjuarai MotoGP 2022 menjadi momen kebangkitan Ducati.

Kini bisa dikatakan Ducati adalah tim dengan motor terkuat di MotoGP. Marc Marquez yang dikenal setia bersama Repsol Honda saja memilih untuk pindah ke tim satelit Ducati, yakni Gresini Racing di MotoGP 2024.

Kendati demikian, jauh sebelum berjaya seperti sekarang ini Ducati kerap kesulitan untuk mengalahkan dua tim pabrikan Jepang, yakni Yamaha dan Honda. Ducati sempat berusaha bangkit dengan merekrut rider top, namun pada akhirnya banyak yang pergi karena merasa tidak puas dan betah berada di tim Italia tersebut. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 6 Pembalap MotoGP yang Putuskan Cabut karena Tak Betah di Ducati:

6. Alvaro Bautista

Alvaro Bautista

Bautista pernah membela Ducati pada MotoGP 2017 dan 2018. Setahun setelahnya ia pun pindah ke ajang World Superbike (WSBK) dan masih setia dengan Ducati.

Kendati demikian, Bautista tiba-tiba memilih pindah ke Honda pada WSBK 2020. Kepindahan Bautista pun membuat CEO Ducati, Claudio Domenicali kesal.

Namun, dari sisi Bautista ternyata ia pun juga tak senang karena ada isu Ducati ingin mengantinya dengan Scott Redding. Dua tahun di Honda, pada akhirnya Bautista kembali lagi ke Ducati pada WSBK 2022 dan masih bertahan hingga musim 2024 ini.

