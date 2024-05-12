Rinov Rivaldy Cerita Persoalan Mentalnya hingga Nyaris Mundur dari Panggung Bulu Tangkis

JAKARTA - Rinov Rivaldy sudah banyak dikenal pencinta bulu tangkis Indonesia sejak junior. Bermain bersama Pitha Haningtyas Mentari di sektor ganda campuran, keduanya berprestasi sejak usia muda.

Pada 2017, Rinov/Pitha keluar sebagai juara dunia junior. Kemudian, keduanya tetap berpasangan selama hampir tujuh tahun dan menjadi salah satu ganda campuran terbaik Indonesia saat ini.

Bahkan, mereka akan menjadi perwakilan Indonesia di sektor ganda campuran pada ajang Olimpiade Paris 2024. Akan tetapi, pada perjalanannya menuju ke sana, Rinov sempat goyah.

Setelah menjalani setengah tahun perebutan tiket Olimpiade Paris 2024, ia justru mengalami penurunan mental. Hal itu terjadi ketika terus menerus mengalami kekalahan di babak-babak awal.

"Saat itu saya sedang berusaha mencari jati diri saya. Saya ingin kembali ke performa saya yang dulu, karena belakangan kan memang turun banget. Tetapi, selama proses pencarian jati diri itu kan memang tidak mudah," ucap Rinov kepada MNC Portal Indonesia (MPI) di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta Timur, dikutip Minggu (12/5/2024).

Memang sejak menjadi juara dunia junior 2017, performa Rinov bersama Pitha terbilang naik turun. Pada 2021, mereka keluar sebagai juara Spain Masters. Lalu pada 2022, keduanya menjadi runner-up di Malaysia Masters. Sayangnya, setelah itu, prestasinya terbilang stagnan.

Pada momen inilah, mental Rinov akhirnya menjadi drop di awal 2024. Kekalahan yang kerap dialaminya membuat pemain jebolan PB Djarum itu nyaris menyerah bahkan mau berhenti dari dunia bulu tangkis.

"Kalau saya pribadi, saya sempat ada di masa-masa kritis yang membuat mental saya turun, sampai-sampai saya enggak mau bulu tangkis lagi karena banyak hal terjadi, termasuk sering kalah," tutur Rinov.

"Iya saya sampai sudah enggak mau bulu tangkis lagi, karena ya ada pikiran buat apa lanjut lagi? Mending saya alihkan ke yang lain daripada menghabiskan waktu di bulu tangkis," sambung pemain berusia 24 tahun itu.

Untungnya, Rinov berhasil bangkit dari momen terpuruk tersebut. Dengan banyaknya dukungan dari lingkungan sekitar, termasuk sang partner Pitha, akhirnya masa pacekliknya berakhir.