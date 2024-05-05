Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Jadi Penentu Indonesia ke Final Piala Thomas 2024, Jonatan Christie Justru Sebut Pahlawan Sebenarnya Fajar Alfian/Rian Ardianto

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 05 Mei 2024 |03:10 WIB
Jadi Penentu Indonesia ke Final Piala Thomas 2024, Jonatan Christie Justru Sebut Pahlawan Sebenarnya Fajar Alfian/Rian Ardianto
Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie. (Foto: PBSI)
JAKARTA – Pencinta bulu tangkis Tanah Air berterima kasih kepada Jonatan Christie karena berkat kemenangannya atas wakil Taiwan, Wang Tzu Wei, Indonesia berhasil lolos ke final Piala Thomas 2024. Namun, menurut Jonatan yang layak diucapkan terima kasih dan disebut pahlawan di babak semifinal itu adalah Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto.

Ya, Jonatan Christie menyebut Fajar/Rian yang menjadi pahlawan kemenangan Tim Putra Indonesia atas Taiwan dengan skor 3-0 di semifinal Piala Thomas 2024. Sebab berkat kemenangan yang sudah diamankan Fajar/Rian, Jonatan mengaku bisa lebih tenang bermain.

Dalam laga yang berlangsung pada Sabtu (4//5/2024) sore WIB di Hi-Tech Zone Sports Centre Gymnasium, Chengdu, China itu, Jojo -sapaan Jonatan- menjadi penentu kemenangan Indonesia atas Taiwan. Turun di partai ketiga, dia mengalahkan Wang Tzu Wei dua gim langsung dengan skor 21-11 dan 21-16 dalam waktu 44 menit.

Hasil tersebut membuat Indonesia tiga kali berturut-turut mentas di final Piala Thomas. Sebelumnya, mereka juga berhasil tampil di babak pamungkas dalam edisi 2020 dan 2022 lalu.

Namun bagi Jonatan, ini adalah final keempatnya di Piala Thomas. Sebab, juara All England 2024 itu juga menjadi bagian dari Tim Merah-Putih saat mentas di final edisi 2016 lalu di mana mereka kalah 2-3 dari Denmark.

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto

Pemain ranking tiga dunia itu pun tak menyangka Tim Putra Indonesia bisa melangkah ke final Piala Thomas 2024. Pasalnya, skuad yang di bawa pada tahun ini cukup berbeda dibanding edisi-edisi sebelumnya.

“Pastinya Puji Tuhan bersyukur sekali bisa kembali ke final ketiga kalinya secara beruntun. Besok juga akan jadi final Piala Thomas keempat saya,” kata Jonatan dikutip dari rilis PBSI, Minggu (5/5/2024).

“Berkat Tuhan tidak pernah kami bayangkan karena kami datang berisikan skuad yang cukup berbeda dari edisi sebelum-sebelumnya. Masuk final adalah salah satu pencapaian yang baik dengan permainan tim yang bagus juga,” tambahnya.

