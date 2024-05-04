Breaking News: Indonesia ke Final Piala Thomas 2024 Usai Bantai Taiwan 3-0!

CHENGDU - Tim Bulutangkis Indonesia memastikan tiket ke final Piala Thomas 2024. Kepastian itu didapat Anthony Ginting cs usai menang telak 3-0 atas Taiwan di babak semifinal.

Indonesia menyegel tiket ke Final Piala Thomas 2024 setelah Jonatan Christie yang turun di partai ketiga berhasil mengalahkan Wang Tzu Wei dua game langsung 21-11 dan 21-16.

Berlaga di Hi-Tech Zone Sports Centre Gymnasium, Chengdu, China, pada Sabtu (4/5/2024) malam WIB, Jojo -sapaan Jonatan- memulai laga dengan sangat percaya diri. Alhasil, serangannya sangat efektif menghajar lawan sehingga dia unggul 6-2.

Smash-smash keras nan mematikan terus dilontarkan oleh pemain ranking tiga dunia itu ke pertahanan Wang. Tanpa kesulitan berarti, dia menambah keunggulannya menjadi 9-3 dan kemudian menginjak interval gim pertama dengan skor 11-3.

Terus menekan, Jonatan terus memperlebar jarak keunggulannya menjadi 16-7 selepas rehat. Meski sempat mendapat perlawanan di poin-poin krusial, dia mampu mengamankan kemenangan di gim pertama dengan skor 21-11.

Pertandingan berjalan ketat di awal gim kedua karena Wang mulai bisa mengimbangi permainan Jonatan. Kondisi itu membuat kedua pemain saling kejar mengejar angka sampai menginjak skor 9-9.