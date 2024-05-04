Rebut Kemenangan Perdana atas Ratchanok Intanon, Gregoria Mariska Tunjung Senang Bukan Main

CHENGDU - Pebulutangkis tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung tampil luar biasa kala tampil di partai pertama perempatfinal Piala Uber 2024 saat melawan Thailand. Berkatnya yang tampil apik melawan wakil Thailand, Ratchanok Intanon, Indonesia pun saat itu langsung unggul 1-0.

Kemenangan atas Intanon pun dipersembahkan Gregoria untuk dirinya sendiri. Sebab selama delapan pertemuan melawan Intanon sebelumnya, Gregoria tercatat selalu kalah.

Kini Gregoria berhasil memecahkan telur dan merebut kemenangan pertamanya atas Intanon. Sehingga Gregoria jelas merasa bahagia.

"Bersyukur karena pertandingan hari ini bisa lewat dengan baik. Saya berpikir kemenangan tadi untuk diriku dulu karena selama tur internasional belum sekalipun saya menang atas Intanon,” ucap Gregoria dalam keterangan pers PBSI, Sabtu (4/5/2024).

Laga melawan Intanon sendiri berlangsung di Hi-Tech Zone Sports Centre Gymnasium, Chengdu, China, pada Jumat 3 Mei 2024 pagi WIB. Pemain berusia 24 tahun itu mengatasi perlawanan Intanon dengan skor 22-20 dan 21-18.