Susunan Pemain Indonesia vs Korea Selatan di Semifinal Piala Uber 2024: Gregoria Mariska Cs Siap Bertarung

CHENGDU - Susunan pemain tim bulu tangkis putri Indonesia telah diumumkan untuk melawan Korea Selatan (Korsel) di semifinal Piala Uber 2024. Menghadapi tim yang jauh lebih kuat, Indonesia masih mengandalkan formasi yang sama seperti saat memulangkan Thailand di perempatfinal.

Ya, Susunan pemain antara Indonesia dan Korea Selatan di semifinal Piala Uber 2024 telah diketahui. Laga tersebut akan berlangsung di Hi-Tech Zone Sports Centre Gymnasium, Chengdu, China, Sabtu 4 Mei 2024 pukul 08.30 WIB.

Indonesia tak melakukan perubahan sama sekali seperti saat mereka mengalahkan Thailand. Sementara Korea Selatan harus kehilangan An Se Young yang sempat mengalami cedera di perempatfinal saat bertemu Taiwan.

Setelah tak membawa Kim Ga Eun dan kehilangan An Se Young membuat tunggal putri Korea Selatan sedikit pincang. Hal ini tentu bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Indonesia untuk bisa mencuri poin di laga semifinal nanti.

Gregoria Mariska Tunjung sebagai tunggal pertama akan berhadapan dengan Sim Yu Jin berperingkat 37 dunia. Secara rekor pertemuan, pemain berusia 24 tahun itu unggul 3-1 atas Sim.

Lalu Ester Nurumi Tri Wardoyo yang diturunkan sebagai tunggal kedua bertemu Kim Ga Ram berperingkat 74 dunia. Jika laga harus berlanjut ke partai kelima, Indonesia ada Komang Ayu Cahya Dewi yang akan melawan Kim Min Sun.