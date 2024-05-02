Diincar Aprilia, Marc Marquez Akui Bicara dengan Pabrikan Selain Ducati!

Marc Marquez mengaku sudah ada pabrikan lain yang mengajaknya berbincang (Foto: Reuters/Jerome Miron)

JEREZ DE LA FRONTERA – Marc Marquez mengakui sudah dihubungi pabrikan lain di tengah kabar berminatnya Aprilia Racing. Namun, pembalap tim Gresini Racing itu tak mau buru-buru mengambil keputusan.

Masa depan Marquez menjadi pertanyaan besar. Sebab, ia hanya menandatangani kontrak selama satu tahun dengan Gresini Racing hingga akhir MotoGP 2024.

Sang juara dunia enam kali sudah mengaskan mengincar kursi di tim pabrikan pada MotoGP 2025. Mengingat sulit kembali ke Honda, apalagi hijrah ke Yamaha, Marquez disebut akan bersama pabrikan Eropa.

Kebetulan, kursi-kursi di tim pabrikan Eropa akan lowong setidaknya satu buah. Kontrak Enea Bastianini bersama Ducati Lenovo akan habis pada 2024, begitu juga Jack Miller di Red Bull KTM.

Di sisi lain, Aprilia akan kehilangan Maverick Vinales dan Aleix Espargaro sekaligus yang kontraknya habis di akhir musim. Wajar bila kemudian muncul rumor pabrikan asal Italia itu tertarik pada Marquez.

The Baby Alien juga tak menampik ada pabrikan lain yang sedang mendekatinya. Hal itu tidak terlepas dari penampilan Marquez bersama Gresini pada empat seri awal MotoGP 2024.