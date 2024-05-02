Momen Valentino Rossi Buang Muka ketika Marc Marquez Joget di Podium Usai MotoGP Spanyol 2024

MOMEN Valentino Rossi buang muka ketika Marc Marquez joget di podium usai MotoGP Spanyol 2024 akan dibahas Okezone. Sebab, hal itu semakin menebalkan rivalitas antara keduanya.

Seri keempat MotoGP 2024 di Sirkuit Jerez-Angel Nieto, Jerez de la Frontera, Spanyol, telah selesai digelar Minggu 28 April 2024 malam WIB. Francesco Bagnaia tampil sebagai pemenang balapan!

Pembalap tim Ducati Lenovo itu sukses menahan gempuran Marquez dalam lima putaran terakhir. Bagnaia meraih kemenangan keduanya musim ini setelah di GP Qatar pada Maret 2024.

Posisi tiga ditempati Marco Bezzecchi. Pembalap tim Pertamina Enduro VR46 Racing Team itu langsung mendapat salam hangat dari sang bos, Valentino Rossi, di parc ferme.

The Doctor memang hadir di Sirkuit Jerez-Angel Nieto untuk mendampingi timnya. Ia pun terlihat wara-wiri baik di pinggir lintasan, parc ferme, hingga perayaan podium.

Hal menarik terjadi di parc ferme. Rossi dan Marquez berdiri tidak jauh satu sama lain tetapi masing-masing cuek bebek serta enggan bertegur sapa!