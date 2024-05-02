Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Momen Valentino Rossi Buang Muka ketika Marc Marquez Joget di Podium Usai MotoGP Spanyol 2024

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 02 Mei 2024 |00:15 WIB
Momen Valentino Rossi Buang Muka ketika Marc Marquez Joget di Podium Usai MotoGP Spanyol 2024
Marc Marquez bersalaman sebelum naik podium pada MotoGP Spanyol 2024 (Foto: Reuters/Jon Nazca)
A
A
A

MOMEN Valentino Rossi buang muka ketika Marc Marquez joget di podium usai MotoGP Spanyol 2024 akan dibahas Okezone. Sebab, hal itu semakin menebalkan rivalitas antara keduanya.

Seri keempat MotoGP 2024 di Sirkuit Jerez-Angel Nieto, Jerez de la Frontera, Spanyol, telah selesai digelar Minggu 28 April 2024 malam WIB. Francesco Bagnaia tampil sebagai pemenang balapan!

Marc Marquez berduel dengan Francesco Bagnaia di MotoGP Spanyol 2024 (Foto: Twitter/@MotoGP)

Pembalap tim Ducati Lenovo itu sukses menahan gempuran Marquez dalam lima putaran terakhir. Bagnaia meraih kemenangan keduanya musim ini setelah di GP Qatar pada Maret 2024.

Posisi tiga ditempati Marco Bezzecchi. Pembalap tim Pertamina Enduro VR46 Racing Team itu langsung mendapat salam hangat dari sang bos, Valentino Rossi, di parc ferme.

The Doctor memang hadir di Sirkuit Jerez-Angel Nieto untuk mendampingi timnya. Ia pun terlihat wara-wiri baik di pinggir lintasan, parc ferme, hingga perayaan podium.

Hal menarik terjadi di parc ferme. Rossi dan Marquez berdiri tidak jauh satu sama lain tetapi masing-masing cuek bebek serta enggan bertegur sapa!

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement