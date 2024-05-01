Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Piala Thomas 2024: Leo Rolly/Daniel Martin Pastikan Indonesia Menang 3-1 atas India!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 01 Mei 2024 |21:00 WIB
Hasil Piala Thomas 2024: Leo Rolly/Daniel Martin Pastikan Indonesia Menang 3-1 atas India!
Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin menang dan memastikan Indonesia keluar sebagai juara Grup C Piala Thomas 2024 (Foto: PBSI)
A
A
A

CHENGDU – Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin memastikan Tim bulu tangkis putra Indonesia juara Grup C Piala Thomas 2024. Mereka sukses mengalahkan Dhruv Kapila/Sai Pratheek dua gim langsung 22-20 dan 21-11 pada matchday tiga fase grup.

Bermain di Hi-Tech Zone Sports Center Gymnasium, Chengdu, China, Rabu (1/5/2024) malam WIB, Leo/Daniel tampil brilian. Indonesia menang 3-1 atas Tim bulu tangkis putra India dan menjadi juara grup.

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin

Leo/Daniel mendapat tekanan dari Kapila/Pratheek di awal pertandingan. Pasangan berjuluk The Babies itu berhasil keluar dari tekanan dan membalikan keadaan menjadi unggul 8-7.

Tapi setelah itu, pertarungan sengit kembali tersaji. Leo/Daniel pun harus tertinggal di interval gim pertama dari Kapila/Pratheek dengan skor tipis 10-11. Setelah interval, kedua pasangan terus menyajikan permainan sengit.

Kedua pasangan yang saling jual beli serangan bermain imbang 17-17. Leo/Daniel dengan ciamik berhasil keluar dari tekanan yang diberikan pasangan India sehingga menutup gim pertama dengan kemenangan dramatis 22-20.

Pada gim kedua, Leo/Daniel memulainya dengan sangat baik. Poin demi poin dengan mudah mampu mereka curi sehingga berhasil unggul 8-5 atas Kapila/Pratheek.

Halaman:
1 2
