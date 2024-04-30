Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Menggila di MotoGP Spanyol 2024, Pol Espargaro Ungkap Faktor Penyebabnya

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |01:07 WIB
Marc Marquez Menggila di MotoGP Spanyol 2024, Pol Espargaro Ungkap Faktor Penyebabnya
Marc Marquez kala membela Gresini Ducati. (Foto: Gresini Ducati)
MARC Marquez sukses tampil menggila di MotoGP Spanyol 2024. Mendapati hal ini, eks rekan setim Marquez di Repsol Honda, Pol Espargaro, turut membeberkan faktor penyebabnya.

Menurut Pol Espargaro, ada satu faktor penting di balik kesuksesan Marquez tampil gemilang dalam balapan seri keempat MotoGP 2024. Balapan itu digelar di Sirkuit Jerez, Spanyol, pada Minggu 28 April 2024 malam WIB.

Marc Marquez

Menurutnya, dukungan publik Spanyol turut menjadi aspek lain yang membuat Marquez bisa tampil optimal. Dukungan penuh itu sendiri diberikan karena The Baby Alien -julukan Marc Marquez- memang tampil di tanah kelahirannya.

Berkat faktor itu, hasil manis pun diraih Marquez. Dia bisa finis di posisi kedua dalam balapan bertajuk MotoGP Spanyol 2024.

Halaman:
1 2
