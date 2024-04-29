Hasil Piala Thomas 2024: Leo/Daniel Kalahkan Ganda Thailand, Indonesia Pastikan Tempat di Perempatfinal

Indonesia unggul 3-1 atas Thailand di Piala Thomas 20243 (Foto: PBSI)

CHENGDU – Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin berhasil mengatasi ganda Thailand, Sirawit Sothon/Natthapat Trinkajee dengan skor 21-13 dan 21-10 di Piala Thomas 2024. Kemenangan itu membawa Tim Merah-Putih menjauh 3-1 sekaligus memastikan diri ke babak perempatfinal.

Bertanding di Chengdu Hi Tech Zone Sports Centre Gymnasium, Chengdu, China, Senin (29/4/2024) siang WIB, Leo/Daniel memulai awal gim pertama dengan memimpin 4-2 atas Sothon/Trinkajee. Leo/Daniel terus menambah perolehan poin untuk memimpin 8-4.

Permainan apik dari Leo/Daniel membuat Sothon/Trinkajee kesulitan untuk mengejar ketertinggalan. Terbukti, Leo/Daniel memimpin 11-6 di interval gim pertama.

Leo/Daniel semakin sulit dihentikan oleh Sothon/Trinkajee, setelah interval. Pasangan ganda putra Indonesia yang menempati ranking 13 BWF itu pun memimpin 17-8.

Sementara usaha Sothon/Trinkajee untuk mengejar ketertinggalan masih belum berhasil. Sebab, Leo/Daniel sukses menutup gim pertama dengan kemenangan 21-13.

Leo/Daniel kembali tampil apik, sehingga berhasil memimpin 6-2 atas Sothon/Trinkajee pada awal gim kedua. Leo/Daniel terus menjauhkan keunggulan dan memimpin 11-4 atas lawannya di interval gim kedua.