Susunan Pemain Indonesia vs Thailand di Piala Thomas 2024: Leo/Daniel dan Chico Aura Gantian Turun

Tim bulu tangkis putra Indonesia siap menghadapi Thailandi di partai kedua Grup C Piala Thomas 2024 (Foto: PBSI)

CHENGDU - Tim bulu tangkis putra Indonesia akan menjalani laga kedua Grup C di Piala Thomas 2024 menghadapi Tim bulu tangkis putra Thailand. Susunan pemain kedua tim untuk pertandingan di Hi-Tech Zone Sports Centre Gymnasium, Senin 29 April 2024 pukul 08.30 WIB, sudah diketahui.

Indonesia menurunkan kekuatan terbaiknya untuk menghadapi Thailand yang kali ini terbilang tak memainkan skuad utamanya. Pada tunggal putra pertama, Indonesia menurunkan Anthony Sinisuka Ginting.

Tetapi, ia tidak akan bertemu Kunlavut Vitidsarn yang merupakan tunggal putra terbaik Thailand. Tim Negeri Gajah Putih itu justru menurunkan Panitchaphon Teeraratsakul untuk bertemu Ginting.

Indonesia juga memasang ganda putra terbaiknya untuk bermain di partai kedua. Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto akan bertemu Peeratchai Sukphun/Pakkapon Teeraratsakul yang merupakan pasangan peringkat 52 dunia.

Pada partai ketiga, Indonesia menurunkan Jonatan Christie. Juara All England 2024 itu akan melawan Saran Jamsri. Duel ini juga terbilang jomplang karena Jonatan menempati peringkat tiga dunia, sedangkan lawannya ada di urutan 160 dunia.