BASKET

Jadi MVP IBL All Star 2024, Begini Reaksi Lester Prosper

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 28 April 2024 |08:44 WIB
Jadi MVP IBL All Star 2024, Begini Reaksi Lester Prosper
Lester Prosper jadi MVP IBL All Star 2024. (Foto: Andhika Khoirul Huda/MNC Portal Indonesia)
JAKARTA – Pemain Dewa United, Lester Prosper, dinobatkan menjadi pemain terbaik alias most valuable player (MVP) dalam pertandingan IBL All Star 2024. Mendapati hal ini, Lester Prosper langsung bereaksi.

Lester Prosper mengaku senang meraih penghargaan itu. Menurutnya, ajang IBL All Star 2024 ini berjalan dengan sangat menyenangkan bagi para pemain dan juga fans.

Lester Prosper

Pertandingan IBL All Star 2024 yang mempertemukan Tim Future dengan Tim Legacy berlangsung dengan meriah di Britama Arena, Jakarta, pada Sabtu 27 April 2024 malam WIB. Laga perang bintang bola basket Tanah Air itu mampu menghibur ribuan pasang mata yang hadir di arena dengan skill memukau yang ditampilkan oleh para pemain yang tampil.

Setelah berjalan sengit dan penuh drama, Tim Future berhasil meraih kemenangan atas Tim Legacy. Yudha Saputera dan kolega menang dengan skor 121-116.

Lester Prosper yang membela Tim Future menjadi pemain yang paling mencuri perhatian di sepanjang laga. Dengan permainan gemilangnya, pemain naturalisasi Indonesia itu menjadi top skor dengan torehan 32 poin.

Alhasil, Prosper dinobatkan sebagai MVP IBL All Star 2024. Pemain berpostur 209 cm itu pun mengutarakan komentarnya setelah mendapat penghargaan tersebut selepas laga.

“Acara ini sangat bagus, bagus untuk basket Indonesia. Banyak fans datang ke sini,” kata Prosper kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, Sabtu 27 April 2024.

“Basket kita bertumbuh untuk saat ini dan berbicara banyak di ASEAN. Sudah tentu Indonesia ini memiliki salah satu liga bola basket terbaik di Asia Tenggara,” tambahnya.

“Saya hanya ingin berterima kasih kepada para rekan setim dan pelatih saya yang telah memberikan dukungan pada saya, serta kepada fans yang datang ke sini, juga kepada Perbasi. Kita benar-benar membuat pertandingan All Star yang sangat menyenangkan,” tuturnya.

Halaman:
1 2
