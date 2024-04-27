Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Hasil IBL All Star 2024: Lester Proper Menggila, Tim Future Sikat Tim Legacy

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |22:09 WIB
Hasil IBL All Star 2024: Lester Proper Menggila, Tim Future Sikat Tim Legacy
IBL All Star 2024 berhasil dimenangi Tim Future atas Tim Legacy (Foto: MPI/Andhika Khoirul Huda)
A
A
A

JAKARTA – Ajang IBL All Star 2024 berhasil dimenangkan oleh Tim Future dengan mengalahkan Tim Legacy dengan skor 121-116. Pertandingan itu berlangsung di Britama Arena, Jakarta, pada Sabtu (27/4/2024) malam WIB.

Lester Prosper menjadi bintang bagi Tim Future dengan menyumbang 32 poin. Ali Bagir juga tak kalah apik dengan menghasilkan 24 poin.

IBL All Star 2024 (Foto: MPI/Andhika Khoirul Huda)

Jalannya Pertandingan

Ribuan penonton yang memenuhi Britama Arena dihibur oleh aksi memukau para bintang yang tampil dari kedua tim. Aksi dimulai dengan dunk yang dilakukan oleh Kaleb Ramot Gemilang dari Team Legacy. Kemudian Team Future membalas dengan dunk dari Lester Prosper.

Setelah itu, aksi berbalas tembakan tiga angka terjadi hingga mencapai skor 17-15 untuk keunggulan Tim Legacy. Abraham Damar Grahita tercatat melakukan lemparan tiga angka dua kali yang masuk dengan mulus ke dalam jaring Tim Future.

Aksi pamer skill dribble dan juga aley oop juga dilakukan oleh kedua tim. Brandon Francis dari Tim Legacy menjadi yang paling mencuri perhatian dengan dribble memukaunya. Sementata dari Tim Future, Ali Bagir, tampil sangat apik. Skor 33-30 untuk keunggulan para senior pun menutup kuarter pertama.

Pada kuarter kedua, para pemain dari kedua tim semakin berani untuk melakukan skill pass dan shot untuk menghibur para penonton. Terkadang upaya mereka gagal dan membuat penonton tertawa karena merasa terhibur.

Brandon Francis terus mencuri perhatian dengan aksi pamer skill dribblenya yang memukau penonton. Di sisi lain, Ali Bagir tampil menjadi bintang bagi Tim Future dengan terus menyumbang poin hingga membuat timnya berbalik unggul 55-52. Kuarter kedua pun ditutup dengan keunggulan 63-60 bagi para pemain masa depan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/07/36/3071923/bangganya-brandon-jawato-juara-ibl-all-indonesian-2024-bersama-pelita-jaya-gelar-ini-berarti-segalanya-FaCRW6LRwc.jpg
Bangganya Brandon Jawato Juara IBL All Indonesian 2024 Bersama Pelita Jaya: Gelar Ini Berarti Segalanya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/06/36/3071625/hasil-final-ibl-all-indonesian-2024-hajar-satria-muda-di-gim-3-pelita-jaya-juara-c7jz9gjruB.jpg
Hasil Final IBL All Indonesian 2024: Hajar Satria Muda di Gim 3, Pelita Jaya Juara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/06/36/3071378/sikat-satria-muda-di-game-2-final-ibl-all-indonesian-2024-ini-kunci-sukses-pelita-jaya-oR1lrKEArg.jpg
Sikat Satria Muda di Game 2 Final IBL All Indonesian 2024, Ini Kunci Sukses Pelita Jaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/05/36/3071340/hasil-final-ibl-all-indonesian-2024-menangi-gim-2-pelita-jaya-samakan-kedudukan-dengan-satria-muda-HUSvVFDBnq.jpg
Hasil Final IBL All Indonesian 2024: Menangi Gim 2, Pelita Jaya Samakan Kedudukan dengan Satria Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/05/36/3071317/hasil-ibl-all-indonesian-2024-dewa-united-huni-posisi-3-usai-kalahkan-prawira-bandung-TMl1w9jwxb.jpg
Hasil IBL All Indonesian 2024: Dewa United Huni Posisi 3 Usai Kalahkan Prawira Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/36/3071093/tak-mau-jadi-runner-up-lagi-youbel-sondakh-tegaskan-satria-muda-bakal-juara-ibl-all-indonesian-2024-5wJxFA5exT.jpg
Tak Mau Jadi Runner-up Lagi, Youbel Sondakh Tegaskan Satria Muda Bakal Juara IBL All Indonesian 2024
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement