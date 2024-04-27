Hasil IBL All Star 2024: Lester Proper Menggila, Tim Future Sikat Tim Legacy

JAKARTA – Ajang IBL All Star 2024 berhasil dimenangkan oleh Tim Future dengan mengalahkan Tim Legacy dengan skor 121-116. Pertandingan itu berlangsung di Britama Arena, Jakarta, pada Sabtu (27/4/2024) malam WIB.

Lester Prosper menjadi bintang bagi Tim Future dengan menyumbang 32 poin. Ali Bagir juga tak kalah apik dengan menghasilkan 24 poin.

Jalannya Pertandingan

Ribuan penonton yang memenuhi Britama Arena dihibur oleh aksi memukau para bintang yang tampil dari kedua tim. Aksi dimulai dengan dunk yang dilakukan oleh Kaleb Ramot Gemilang dari Team Legacy. Kemudian Team Future membalas dengan dunk dari Lester Prosper.

Setelah itu, aksi berbalas tembakan tiga angka terjadi hingga mencapai skor 17-15 untuk keunggulan Tim Legacy. Abraham Damar Grahita tercatat melakukan lemparan tiga angka dua kali yang masuk dengan mulus ke dalam jaring Tim Future.

Aksi pamer skill dribble dan juga aley oop juga dilakukan oleh kedua tim. Brandon Francis dari Tim Legacy menjadi yang paling mencuri perhatian dengan dribble memukaunya. Sementata dari Tim Future, Ali Bagir, tampil sangat apik. Skor 33-30 untuk keunggulan para senior pun menutup kuarter pertama.

Pada kuarter kedua, para pemain dari kedua tim semakin berani untuk melakukan skill pass dan shot untuk menghibur para penonton. Terkadang upaya mereka gagal dan membuat penonton tertawa karena merasa terhibur.

Brandon Francis terus mencuri perhatian dengan aksi pamer skill dribblenya yang memukau penonton. Di sisi lain, Ali Bagir tampil menjadi bintang bagi Tim Future dengan terus menyumbang poin hingga membuat timnya berbalik unggul 55-52. Kuarter kedua pun ditutup dengan keunggulan 63-60 bagi para pemain masa depan.