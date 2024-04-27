Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Putuskan Pensiun Usai Piala Thomas 2024, Kento Momota: Saya Akan Rindu Viktor Axelsen dan Anthony Ginting

Bagas Abdiel , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |00:10 WIB
Putuskan Pensiun Usai Piala Thomas 2024, Kento Momota: Saya Akan Rindu Viktor Axelsen dan Anthony Ginting
Kento Momota putuskan pensiun usai Piala Thomas 2024 (Foto: Badminton Photo)
A
A
A

CHENGDU - Piala Thomas 2024 akan menjadi turnamen terakhir Kento Momota sebagai pemain profesional. Tunggal putra asal Jepang itu memutuskan gantung raket dan mengehentikan karier internasionalnya usai ajang tersebut.

Seperti dikabarkan sebelumnya, Momota memang akan mengakhiri karier internasionalnya usai Piala Thomas 2024. Ini akan menjadi perjalanan terakhir Momota setelah sempat menduduki peringkat satu dunia sektor tunggal putra pada 2018.

"Ini kali terakhir saya bermain melawan pemain top, jadi saya hanya ingin menikmati turnamen ini dan memberikan yang terbaik," kata Momota, dikutip dari laman resmi BWF, Jumat (26/4/2024).

Momota pun tak menyangkal merasa sedih karena pensiun dan tidak akan bertemu lagi dengan para pemain top dunia di dalam lapangan. Ajang Piala Thomas 2024 pun akan menjadi momen bagi Momota untuk mengucapkan salam perpisahan dengan pemain lain.

"Saya merasa sedikit sedih karena tidak bisa bermain melawan mereka lagi, namun saat ini saya senang berada di sini. Karena ini adalah turnamen terakhir saya, saya akan berkeliling dan meminta pemain lain untuk berfoto dengan saya," lanjutnya.

Ketika ditanya siapa pemain yang akan paling ia rindukan, Momota menjawab dua nama. Mereka adalah Viktor Axelsen dari Denmark dan Anthony Sinisuka Ginting dari Indonesia.

Halaman:
1 2
