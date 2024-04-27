Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Termasuk Marc Marquez, Maverick Vinales Bertekad Besar Kalahkan 2 Pembalap Ini di MotoGP Spanyol 2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |11:27 WIB
Termasuk Marc Marquez, Maverick Vinales Bertekad Besar Kalahkan 2 Pembalap Ini di MotoGP Spanyol 2024
Marc Marquez dan Maverick Vinales kala mentas di MotoGP. (Foto: MotoGP)
A
A
A

JEREZ – Pembalap Aprilia Racing, Maverick Vinales, bertekad besar kalahkan 2 pembalap di MotoGP Spanyol 2024. Kedua pembalap itu adalah Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) dan Marc Marquez (Gresini Ducati).

MotoGP Spanyol 2024 akan menjadi seri balapan keempat yang digelar pada musim ini. Balapan tersebut akan berlangsung di Sirkuit Jerez, Jerez, Spanyol pada Minggu 28 April 2024 malam WIB.

Marc Marquez

Dari tiga balapan sebelumnya, belum ada pembalap yang konsisten mempertahankan kemenangan. Namun demikian, Bagnaia dan Marquez selalu dielukan sebagai dua pembalap yang berpeluang meraih kemenangan.

Vinales pun mengakui hal tersebut. Juara MotoGP Amerika Serikat 2024 itu memprediksi, Bagnaia dan The Baby Alien -julukan Marc Marquez- akan kembali menghiasi barisan depan balapan di MotoGP Spanyol 2024.

Halaman:
1 2
