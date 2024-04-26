Abraham Damar dan Yudha Saputera Yakin Ajang IBL All Star 2024 Bakal Seru

JAKARTA – IBL All Star 2024 dijadwalkan digelar pada Sabtu 27 April 2024 di Britama Arena, Kelapa Gading, Jakarta. Dua bintang bola basket Tanah Air, Abraham Damar Grahita dan Yudha Saputera yakin pertandingan perang bintang yang dimeriahkan para jagoan-jagoan IBL itu bakal berjalan seru.

IBL 2024 masih mengusung tema Legacy for The Future di mana ada dua tim berisikan para pemain bintang yang terbagi. Tim Legacy dihuni para pemain senior, sedangkan Tim Future diperkuat para bintang muda liga bola basket Indonesia.

Abraham Damar menjadi salah satu jagoan yang berada di Tim Legacy. Pemain Satria Muda Pertamina Jakarta itu merupakan pemain yang paling sering mentas di IBL All Star.

Pemain berusia 28 tahun itu tercatat sudah lima kali mengikuti ajang IBL All Star, yakni pada 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2022. Hanya pada edisi 2023 ia absen dalam pertandingan perang bintang itu.

Abraham pun sangat antusias kembali tampil di IBL All Star tahun ini. Ia pun berjanji bakal menyajikan permainan yang seru kepada para penonton yang hadir di Britama Arena.

“Tahun lalu saya enggak ikut kan, kayaknya baru kali ini kita beda tim IBL All Star-nya. Should be interesting, watching Yudha growing up dan jadi pemain yang jauh lebih baik sekarang. All Star pasti lebih seru,” kata Abraham kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), dalam konferensi pers di Senayan, Jakarta, Kamis 25 April 2024.

"All star is entertaining game terutama dari sisi hiburan. Kami mungkin ingin menyajikan game yang lebih kompetitif tapi sekaligus punya hiburan yang banyak bagi fans basket Indonesia," tambahnya.

Yudha pun memiliki tekad yang kuat untuk melawan para seniornya. Pemain yang akan membela Tim Future itu sangat bersemangat untuk menunjukkan kemampuannya kepada mereka, termasuk Abraham.