Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Dewa United Banten Bungkam Juara Bertahan di IBL 2024, Pelatih: Strategi Kami Berjalan Baik

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 29 Januari 2024 |22:09 WIB
Dewa United Banten Bungkam Juara Bertahan di IBL 2024, Pelatih: Strategi Kami Berjalan Baik
Dewa United Banten sukes membungkam Prawira Harum Bandung di IBL 2024 (Foto: Dewa United)
A
A
A

TANGERANG - Dewa United Banten berhasil membungkam Prawira Harum Bandung dalam laga pekan keempat IBL 2024 yang berlangsung Minggu 28 Januari 2024 malam WIB. Lewat pertarungan yang ketat mereka sukses mengalahkan sang juara bertahan dengan skor 84-81 di Dewa United Arena, Tangerang, Banten.

Pelatih Dewa United, Pablo Favarel, menilai hasil positif itu didapat karena strateginya berjalan dengan baik. Selain itu, para pemainnya juga menunjukkan semangat pantang menyerah yang luar biasa melawan Juara IBL 2023 itu.

Dewa United Banten vs Prawira Harum Bandung

“Prawira memberikan kami perlawanan yang sangat sulit sepanjang pertandingan malam ini. Tapi bagaimana pun strategi kami berjalan dengan baik dan para pemain mau bekerja keras melawan tim mantan juara,” kata Favarel, dilansir dari laman resmi Dewa United, Senin (29/1/2024).

Menjamu Prawira, Favarel masih memertahankan Starting-V Hardianus Lakudu, Jordan Adams, Tavario Miller, Kaleb Ramot Gemilang, dan Lester Prosper. Tidak mudah bagi Anak Dewa meraih kemenangan atas lawannya yang sempat membuat mereka kewalahan dan tertinggal di kuarter pertama 18-22.

Namun Dewa United mampu bangkit di kuarter kedua setelah lebih dominan di paint area lawan berkat peran Adams dan Prosper, Anak Dewa berbalik unggul 44-41 di kuarter kedua. Game plan yang mulai berjalan apik membuat Dewa United sempat unggul jauh dari Prawira di kuarter ketiga yang ditutup dengan skor 70-63 bagi tuan rumah.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/07/36/3071923/bangganya-brandon-jawato-juara-ibl-all-indonesian-2024-bersama-pelita-jaya-gelar-ini-berarti-segalanya-FaCRW6LRwc.jpg
Bangganya Brandon Jawato Juara IBL All Indonesian 2024 Bersama Pelita Jaya: Gelar Ini Berarti Segalanya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/06/36/3071625/hasil-final-ibl-all-indonesian-2024-hajar-satria-muda-di-gim-3-pelita-jaya-juara-c7jz9gjruB.jpg
Hasil Final IBL All Indonesian 2024: Hajar Satria Muda di Gim 3, Pelita Jaya Juara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/06/36/3071378/sikat-satria-muda-di-game-2-final-ibl-all-indonesian-2024-ini-kunci-sukses-pelita-jaya-oR1lrKEArg.jpg
Sikat Satria Muda di Game 2 Final IBL All Indonesian 2024, Ini Kunci Sukses Pelita Jaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/05/36/3071340/hasil-final-ibl-all-indonesian-2024-menangi-gim-2-pelita-jaya-samakan-kedudukan-dengan-satria-muda-HUSvVFDBnq.jpg
Hasil Final IBL All Indonesian 2024: Menangi Gim 2, Pelita Jaya Samakan Kedudukan dengan Satria Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/05/36/3071317/hasil-ibl-all-indonesian-2024-dewa-united-huni-posisi-3-usai-kalahkan-prawira-bandung-TMl1w9jwxb.jpg
Hasil IBL All Indonesian 2024: Dewa United Huni Posisi 3 Usai Kalahkan Prawira Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/36/3071093/tak-mau-jadi-runner-up-lagi-youbel-sondakh-tegaskan-satria-muda-bakal-juara-ibl-all-indonesian-2024-5wJxFA5exT.jpg
Tak Mau Jadi Runner-up Lagi, Youbel Sondakh Tegaskan Satria Muda Bakal Juara IBL All Indonesian 2024
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement