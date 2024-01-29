Dewa United Banten Bungkam Juara Bertahan di IBL 2024, Pelatih: Strategi Kami Berjalan Baik

TANGERANG - Dewa United Banten berhasil membungkam Prawira Harum Bandung dalam laga pekan keempat IBL 2024 yang berlangsung Minggu 28 Januari 2024 malam WIB. Lewat pertarungan yang ketat mereka sukses mengalahkan sang juara bertahan dengan skor 84-81 di Dewa United Arena, Tangerang, Banten.

Pelatih Dewa United, Pablo Favarel, menilai hasil positif itu didapat karena strateginya berjalan dengan baik. Selain itu, para pemainnya juga menunjukkan semangat pantang menyerah yang luar biasa melawan Juara IBL 2023 itu.

“Prawira memberikan kami perlawanan yang sangat sulit sepanjang pertandingan malam ini. Tapi bagaimana pun strategi kami berjalan dengan baik dan para pemain mau bekerja keras melawan tim mantan juara,” kata Favarel, dilansir dari laman resmi Dewa United, Senin (29/1/2024).

Menjamu Prawira, Favarel masih memertahankan Starting-V Hardianus Lakudu, Jordan Adams, Tavario Miller, Kaleb Ramot Gemilang, dan Lester Prosper. Tidak mudah bagi Anak Dewa meraih kemenangan atas lawannya yang sempat membuat mereka kewalahan dan tertinggal di kuarter pertama 18-22.

Namun Dewa United mampu bangkit di kuarter kedua setelah lebih dominan di paint area lawan berkat peran Adams dan Prosper, Anak Dewa berbalik unggul 44-41 di kuarter kedua. Game plan yang mulai berjalan apik membuat Dewa United sempat unggul jauh dari Prawira di kuarter ketiga yang ditutup dengan skor 70-63 bagi tuan rumah.