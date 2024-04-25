Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Kedua Kalinya Digelar, Borneo 9 Ball International Open Tournament 2024 Resmi Berlangsung

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Kamis, 25 April 2024 |16:28 WIB
Kedua Kalinya Digelar, Borneo 9 Ball International Open Tournament 2024 Resmi Berlangsung
Ajang Borneo 9 Ball International Open Tournament 2024. (Foto: Agung Bakti Sarasa/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

PONTIANAK – Turnamen biliar Borneo 9 Ball International Open Tournament 2024 telah resmi digelar. Ajang ini berlangsung di Bacoot Pool & Cafe, Pontianak, Kalimantan Barat pada 22-27 April 2024.

Turnamen biliar kelas dunia terbesar di Indonesia ini menjadi salah satu ajang bergengsi yang ditunggu oleh para pencinta biliar terutama di Kalimantan Barat (Kalbar).

Ajang Borneo 9 Ball International Open Tournament 2024

Ketua Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) Kalimantan Barat, Muhamad Kurniawan Candra mengatakan, Borneo 9 Ball International Open Tournament ini telah dilaksanakan untuk kedua kalinya.

"Pertama, kita apresiasi dulu untuk pacuan biliar dalam hal ini Koh Yansen yang sudah menginisiasi acara ini seri yang kedua," ucap Kurniawan, Kamis (25/4/2024).

Halaman:
1 2
