Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Perjalanan Annita Kanjaya Terhenti di Perempatfinal ACBS 9 Ball Ladies Riyadh

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 25 April 2024 |10:42 WIB
Perjalanan Annita Kanjaya Terhenti di Perempatfinal ACBS 9 Ball Ladies Riyadh
Annita Kanjaya tumbang di perempatfinal ACBS 9 Ball Ladied Riyadh. (Foto: PB POBSI)
A
A
A

PEBILIAR Indonesia, Annita Kanjaya, mengakhiri perjalanannya di ACBS Asian 9-Ball Ladies Championships 2024 dengan tertahan di babak perempatfinal. Bertempat di Riyadh, Arab Saudi, Annita Kanjaya menunjukan performa mengesankan sepanjang turnamen,

Sayangnya, di babak Perempatfinal ini ia harus mengakui keunggulan pebiliar Jepang, Kawahara Chihuro, dengan skor tipis 6-7. Pertandingan antara Annita dan Kawahara menampilkan aksi saling serang sejak awal, dan memberikan ketegangan pada tiap race.

Annita Kanjaya tumbang di perempatfinal ACBS 9 Ball Ladies Riyadh

(Annita Kanjaya tumbang di perempatfinal ACBS 9 Ball Ladies Riyadh)

Meskipun Annita menampilkan perlawanan yang ketat, Kawahara mampu mempertahankan keunggulannya dan melaju ke babak semifinal. Dalam kejuaraan yang sama, perjuangan rekan-rekan senegara Annita sudah terhenti di babak sebelumnya.

Nony Krystianti Emilia Putri dan Silviana Lu harus mengakhiri perjuangan mereka di babak 16 besar. Meskipun tidak ada medali dibawa pulang, para pebiliar Indonesia telah menunjukan permainan yang membanggakan sepanjang turnamen.

Atas hasil ini, diharapkan dapat menjadi motivasi bagi mereka dan pebiliar Indonesia lainnya untuk terus berjuang dan meraih kesuksesan di kancah internasional pada turnamen biliar mendatang.

(Ramdani Bur)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/43/3176976/pelatnas_biliar_indonesia-0PXH_large.jpg
Target Medali SEA Games 2025: Tim Asdep Orlit Kemenpora Tinjau Ketat Pelatnas POBSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/43/3175916/simak_jadwal_siaran_langsung_predator_pbs_world_championship_series_di_gtv-MYJj_large.jpeg
Live di GTV Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Predator PBS World Championship Series
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/43/3175146/hary_tanoesoedibjo-FXWg_large.jpg
Hary Tanoesoedibjo Ungkap Penyebab Predator – PBS World Championship Series 2025 Digelar di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/43/3175119/hary_tanoesoedibjo-avBY_large.jpg
Hary Tanoesoedibjo Resmi Buka Predator – PBS World Championship Series 2025 di Bali, Diikuti 48 Negara dengan Hadiah Rp10 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/43/3174112/kevin_sanjaya_menyambut_antusias_kunjungan_shane_van_boening_ke_indonesia-tf7w_large.jpg
Kevin Sanjaya Antusias Sambut Kunjungan Shane Van Boening ke Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/43/3174078/shane_van_boening_mengakui_perkembangan_olahraga_biliar_di_indonesia_sangat_pesat-ieXy_large.jpg
Shane Van Boening Akui Perkembangan Biliar Indonesia Sangat Pesat
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement