Perjalanan Annita Kanjaya Terhenti di Perempatfinal ACBS 9 Ball Ladies Riyadh

PEBILIAR Indonesia, Annita Kanjaya, mengakhiri perjalanannya di ACBS Asian 9-Ball Ladies Championships 2024 dengan tertahan di babak perempatfinal. Bertempat di Riyadh, Arab Saudi, Annita Kanjaya menunjukan performa mengesankan sepanjang turnamen,

Sayangnya, di babak Perempatfinal ini ia harus mengakui keunggulan pebiliar Jepang, Kawahara Chihuro, dengan skor tipis 6-7. Pertandingan antara Annita dan Kawahara menampilkan aksi saling serang sejak awal, dan memberikan ketegangan pada tiap race.

(Annita Kanjaya tumbang di perempatfinal ACBS 9 Ball Ladies Riyadh)

Meskipun Annita menampilkan perlawanan yang ketat, Kawahara mampu mempertahankan keunggulannya dan melaju ke babak semifinal. Dalam kejuaraan yang sama, perjuangan rekan-rekan senegara Annita sudah terhenti di babak sebelumnya.

Nony Krystianti Emilia Putri dan Silviana Lu harus mengakhiri perjuangan mereka di babak 16 besar. Meskipun tidak ada medali dibawa pulang, para pebiliar Indonesia telah menunjukan permainan yang membanggakan sepanjang turnamen.

Atas hasil ini, diharapkan dapat menjadi motivasi bagi mereka dan pebiliar Indonesia lainnya untuk terus berjuang dan meraih kesuksesan di kancah internasional pada turnamen biliar mendatang.

(Ramdani Bur)