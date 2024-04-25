Red Bull Racing Akui Terus Monitor Kiprah Duo McLaren F1, Mau Dibajak?

PENASIHAT balap tim Red Bull Racing, dr. Helmut Marko, mengakui pihaknya terus memonitor kiprah Lando Norris dan Oscar Piastri. Ia mengonfirmasi ada ketertarikan terhadap duo McLaren F1 Team itu!

Red Bull tengah dipusingkan dengan kontrak Sergio Perez yang akan habis di penghujung F1 2024. Mereka terus mencari alternatif jika pembalap asal Meksiko itu tak dipertahankan musim depan.

Bidikan mengarah kepada Norris dan Piastri. Akan tetapi, keduanya punya kontrak jangka panjang dengan McLaren.

Marko mengakui Norris adalah salah satu opsi untuk masa depan. Namun, pria asal Inggris itu terikat kontrak setidaknya hingga F1 2026.

“Ayahnya selalu bercanda dengan kami, dia tidak akan merayakan kemenangan pertama di F1 sampai Max (Verstappen) pensiun,” tukas Marko, melansir dari Crash, Kamis (25/4/2024).

“Saya bilang padanya, jika Norris datang ke kami, maka dia hampir pasti akan melaju lebih kencang,” imbuh pria asal Austria itu.