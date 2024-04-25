Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Red Bull Racing Akui Terus Monitor Kiprah Duo McLaren F1, Mau Dibajak?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 25 April 2024 |03:09 WIB
Red Bull Racing Akui Terus Monitor Kiprah Duo McLaren F1, Mau Dibajak?
Duo McLaren F1 Team, Lando Norris dan Oscar Piastri, dibidik Red Bull Racing (Foto: Reuters/Issei Kato)
A
A
A

PENASIHAT balap tim Red Bull Racing, dr. Helmut Marko, mengakui pihaknya terus memonitor kiprah Lando Norris dan Oscar Piastri. Ia mengonfirmasi ada ketertarikan terhadap duo McLaren F1 Team itu!

Red Bull tengah dipusingkan dengan kontrak Sergio Perez yang akan habis di penghujung F1 2024. Mereka terus mencari alternatif jika pembalap asal Meksiko itu tak dipertahankan musim depan.

Oscar Piastri (McLaren F1 Team) melaju di Sirkuit Autodromo Nazionale di Monza untuk F1 GP Italia 2023 (Foto: Reuters/Jennifer Lorenzini)

Bidikan mengarah kepada Norris dan Piastri. Akan tetapi, keduanya punya kontrak jangka panjang dengan McLaren.

Marko mengakui Norris adalah salah satu opsi untuk masa depan. Namun, pria asal Inggris itu terikat kontrak setidaknya hingga F1 2026.

“Ayahnya selalu bercanda dengan kami, dia tidak akan merayakan kemenangan pertama di F1 sampai Max (Verstappen) pensiun,” tukas Marko, melansir dari Crash, Kamis (25/4/2024).

“Saya bilang padanya, jika Norris datang ke kami, maka dia hampir pasti akan melaju lebih kencang,” imbuh pria asal Austria itu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/37/3093607/hasil-race-f1-gp-abu-dhabi-2024-lando-norris-menangi-seri-terakhir-max-verstappen-terlempar-dari-5-besar-Y7WfTry4EQ.jpg
Hasil Race F1 GP Abu Dhabi 2024: Lando Norris Menangi Seri Terakhir, Max Verstappen Terlempar dari 5 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/37/3093409/hasil-kualifikasi-f1-gp-abu-dhabi-2024-lando-norris-pole-position-mclaren-amankan-start-1-2-pXpjerNioC.jpg
Hasil Kualifikasi F1 GP Abu Dhabi 2024: Lando Norris Pole Position, McLaren Amankan Start 1-2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/37/3092986/jadwal-dan-link-live-streaming-f1-gp-abu-dhabi-2024-di-vision-klik-di-sini-jZg07ox1hs.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Abu Dhabi 2024 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/37/3092649/kisah-jack-doohan-putra-juara-dunia-motogp-yang-resmi-debut-di-f1-akhir-pekan-ini-UheQTXc7pY.jpg
Kisah Jack Doohan, Putra Juara Dunia MotoGP yang Resmi Debut di F1 Akhir Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/37/3091453/hasil-race-f1-gp-qatar-2024-max-verstappen-menang-lewis-hamilton-terlempar-dari-10-besar-Nz7VonNpFM.jpg
Hasil Race F1 GP Qatar 2024: Max Verstappen Menang, Lewis Hamilton Terlempar dari 10 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/37/3090438/jadwal-dan-link-live-streaming-f1-gp-qatar-2024-duel-mclaren-vs-ferrari-DEsCZ7jCBW.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Qatar 2024: Duel McLaren vs Ferrari
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement