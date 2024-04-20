Hasil Kualifikasi F1 GP China 2024: Max Verstappen Pole Position, Red Bull Kuasai Baris Depan

SHANGHAI – Max Verstappen meraih pole position pada Kualifikasi F1 GP China 2024. Pembalap tim Red Bull Racing itu menorehkan waktu satu putaran tercepat 1 menit 33,660 detik di babak ketiga kualifikasi.

Posisi kedua akan ditempati Sergio Perez. Sementara itu, Fernando Alonso melengkapi tiga besar dalam kualifikasi Sabtu (20/4/2024) sore WIB, di Sirkuit Internasional Shanghai, Shanghai, tersebut.

Jalannya Kualifikasi

Pada menit-menit awal sesi Kualifikasi 1 (Q1), George Russel, dari Mercedes-AMG Petronas menjadi yang tercepat. Namun, kondisi berubah dengan cepat di mana setelah itu Fernando Alonso berada di posisi terdepan dengan waktu 1 menit 35,116 detik, unggul 0,4 detik di depan Bottas.

Selepas itu, Max Verstappen merangsek naik ke posisi empat besar. Namun, setelah 13 menit sesi berjalan, dia tak kunjung menjadi yang tercepat. Justru Carlos Sainz yang tampil cepat dan naik ke posisi pertama dengan waktu 1 menit 34,970 detik.

Sementara Lewis Hamilton malah melakukan kesalahan di detik-detik terakhir Q1, saat keluar dari tikungan. Alhasil, bintang Mercedes itu tersingkir di Q1, bersama Zhou Guanzou, Kevin Magnussen, Yu Tsunoda dan Logan Sargeant.

Memasuki Q2, Verstappen baru tancap gas untuk menjadi yang tercepat dengan waktu 1 menit 33,946 detik. Jagoan Red Bull Racing itu unggul 0,5 detik atas Norris yang berada tepat di belakangnya.

Nasib sial dialami Sainz saat sesi berjalan 34 menit. Pembalap Ferrari itu berputar di tikungan terakhir dan menabrak pembatas trek. Bendera merah pun langsung dikibarkan akibat insiden itu.

Setelah sekira 10 menit dihentikan, kualifikasi dilanjutkan lagi. Verstappen pun mempertajam catatan waktunya menjadi 1 menit 33,660 detik dengan keunggulan 0,666 detik di depan Norris. Adalah Lance Stroll, Daniel Ricciardo, Esteban Ocon Alex Albon dan Pierre Gasly yang tersingkir di Q2.