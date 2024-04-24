Kisah Kocak Marcus Gideon Bagi-Bagi Durian dan Bebek Goreng ke Juara Olimpiade

Marcus Fernaldi Gideon pernah bagi-bagi durian dan bebek goreng kepada atlet luar negeri (Foto: PBSI)

KISAH kocak Marcus Fernaldi Gideon bagi-bagi durian dan bebek goreng ke juara Olimpiade menarik untuk diulas. Momen unik itu terjadi pada Indonesia Masters 2021.

Marcus Gideon adalah salah satu atlet ganda putra terbaik yang pernah dimiliki oleh Indonesia. Pemain kelahiran Jakarta, 9 Maret 1991 ini telah merengkuh banyak gelar sepanjang kariernya.

Pemain yang akrab disapa Koh Sinyo ini dikenal karena performanya di atas lapangan. Menjadi penjaga lini belakang, ia bermain konsisten setiap kali bertanding dengan siapa pun.

Marcus pernah berpasangan dengan Markis Kido di sektor ganda putra dan Rizki Amelia Pradipta di sektor ganda campuran. Akan tetapi, namanya besar saat berpasangan dengan Kevin Sanjaya Sukamuljo.

Berpasangan dengan Kevin Sanjaya, Marcus Gideon sukses meraih 19 gelar BWF World Tour, 10 gelar BWF Superseries, 3 gelar BWF Grand Prix, dan masih banyak yang lainnya. Tak ayal, pasangan berjuluk The Minions ini pernah bertengger di peringkat 1 ranking BWF selama lebih dari empat tahun.

Selain karena penampilan apiknya di atas lapangan, Marcus juga dikenal sebagai pebulu tangkis yang ramah terhadap koleganya baik dari Indonesia maupun luar negeri. Salah satu yang pernah merasakan keramahan sosok Koh Sinyo adalah ganda putra asal Taiwan, Lee Hang/Wang Chi-Lin.