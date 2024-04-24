Kisah Sengit Lee Chong Wei vs Lin Dan di Final Olimpiade London 2012: Jebolan Angkatan Laut dengan Angkatan Darat

Lin Dan dan Lee Chong Wei terlibat duel sengit di final Olimpiade London 2012 (Foto: Instagram/@leechongweiofficial)

KISAH sengit Lee Chong Wei vs Lin Dan di Final Olimpiade 2012 akan dibahas Okezone. Duel itu bagaikan pertarungan antara angkatan laut melawan darat!

Chong Wei diketahui memegang jabatan perwira menengah Angkatan Laut Diraja Malaysia. Sementara itu, Lin Dan berstatus sebagai Letnan Kolonel di Tentara Pembebasan Rakyat China.

Empat tahun lalu, keduanya juga berjumpa di Final Olimpiade Beijing 2008. Saat itu, Lin Dan merebut medali emas usai menaklukkan Chong Wei 21-12 dan 21-8.

Kekalahan itu jelas membekas di benak pebulu tangkis asal Malaysia tersebut. Chong Wei bertekad membalas hasil negatif di Beijing saat bersua di London, Inggris.

Duel sengit pun terjadi. Gim pertama berhasil dimenangi Chong Wei dengan skor akhir 21-15.

Lin Dan gantian membalas di gim kedua. Pebulu tangkis asal China itu mengakhiri perlawanan Chong Wei dengan relatif mudah 21-10.